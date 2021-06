Indiana Jones : Bethesda en voulait depuis longtemps

C'est en janvier dernier qu'a résonné un célèbre thème composé par John Williams sur un teaser partagé par Bethesda. Le prochain jeu mettant en scène Indiana Jones n'est pas pour maintenant, mais ça n'empêche pas d'apprécier certaines infos qui auraient leur place dans un musée.

À voir aussi : The Elder Scrolls VI : Todd Howard explique pourquoi le développement n'est pas très avancé

Toujours au micro de nos confrères de The Telegraph, Todd Howard a confié que l'envie de Bethesda d'adapter les aventures du célèbre aventurier incarné par Harrison Ford trottait dans les têtes depuis un certain temps. Les discussions ont été entamées sur Indiana Jones il y a une douzaine d'années.

Toujours très enthousiaste lorsque l'on lui redemande où en est l'avancée du projet, il répond :

Je crois que j'ai tenté de présenter l'idée à George Lucas pour la première fois en 2009, et j'ai essayé de trouver un moyen de le faire depuis. Et je pense que le travail accompli par Machine Games prouve qu'ils sont des développeurs et conteurs d'histoires phénoménaux. Lorsque j'ai commencé à en parler avec eux, j'ai su que ça collerait. Nous avons eu l'opportunité d'en discuter avec Lucas et Disney et ils sont super heureux.

Pour bien en remettre sur couche concernant la direction prise par ce projet mené par l'équipe des derniers Wolfenstein, et insister sur la confiance placée en eux, il ajoute :

J'aime vraiment Indiana Jones et je n'aurais jamais pensé avoir l'opportunité de réaliser un jeu. Vous en entendrez parler plus tard. Mais l'équipe de MachineGames est la meilleure au monde pour ce jeu et ils font un travail phénoménal.

Révélé en début d'année, cet Indiana Jones produit par Howard et racontant une nouvelle histoire originale n'a pour l'heure aucune date de sortie. Le prochain film de la saga cinématographique, pour le moment connu sous le nom d'Indiana Jones 5, est prévu pour le 27 juillet 2022 chez nous. À condition que le tournage se déroule bien : son acteur principal se serait blessé sur le tournage tout récemment.