Bethesda : Pete Hines parle du développement d'Indiana Jones et du retour de Wolfenstein

Depuis le rachat de Bethesda par Microsoft à grands coups de milliards, l'avenir de bien des licences maison semble encore brumeux, alors que les exclusivités changent progressivement de main, et que les certitudes d'hier vacillent. Heureusement, Pete Hines continue d'afficher un certain stoïcisme, et tient à rassurer les joueurs, promettant des lendemains qui, a minima, fredonnent.

Le responsable du marketing et de la communication chez Bethesda a été interrogé par nos confrères de Gamespot suite à la conférence commune que le studio du Maryland organisait aux côtés de Microsoft pour ce qu'il restait de l'E3 2021.

Coup de fouet

Après avoir soigneusement esquivé une question concernant un hypothétique Dishonored 3, Hines ne tarie d'éloges sur son nouveau propriétaire, non sans assurer que l'exclusivité de l'une ou l'autre console arrange les équipes de développeurs en concentrant leurs efforts, qu'il s'agisse de Deathloop ou de Starfield.

Mais cette passionnante interview est également l'occasion de parler de l'un des grands absents de cette édition : MachineGames. Le studio responsable du retour de la série Wolfenstein en 2014 collabore avec LucasFilm Games pour adapter les aventuriers d'un célèbre professeur d'archéologie en jeu vidéo. Mais comme pour trouver le Graal, la route sera longue (et semée d'embûches ?) :

Ils travaillent sur le nouveau jeu mettant en scène Indiana Jones que nous avons annoncé plus tôt cette année. C'est tout récent, et vous pouvez donc en déduire son état d'avancement : le jeu n'est est qu'à ses tout, tout, tout débuts.

Du sang neuf

Pour autant, Bethesda n'entend pas oublier le caractère saisonnal de la chasse aux nazis, et la perspective de retrouver l'univers dystopique de la série Wolfenstein semble assez certain :

En ce qui concerne Wolfenstein, et plus largement toutes les licences pour lesquelles nous n'avons rien annoncé, il faudra attendre le moment où nous aurons envie d'en parler. Mais vous pouvez me mettre en tête de la liste des gens qui attendent un nouvel épisode. Il n'y a donc pas d'inquiétudes à avoir.

Après tout, l'envie était déjà affichée en 2018, mais il faudra sans doute faire preuve de patience pour rechausser les crampons. Après tout, on imagine bien mal MachineGames en train de se tourner les pouces, ce que Hines rappelle non sans malice :

Il faut bien comprendre que nous n'avions pas des équipes assises à attendre sans rien faire que l'on se fasse racheter par Microsoft pour se demander sur quel jeu ils allaient travailler.

comment dit-on, déjà ? Ah oui : CQFD.