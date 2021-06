Metroid Dread : Un nouvel extrait vidéo dévoile le point faible des robots-tueurs

Tout juste annoncé mais déjà prévu pour l'automne prochain, le nouvel épisode tout en 2D des aventures de Samus Aran doit maintenant porter la croix de chaque titre dument annoncé, et faire sa promotion. Et plus vite que ça, hein.

Après une première bande-annonce qui en aura surpris plus d'un (à commencer par ceux qui espéraient revoir un jour un certain Metroid Prime 4), Metroid Dread dévoile peu à peu ses charmes spatiaux. Le site officiel a semble-t-il tiré un peu vite sa seconde cartouche, avant de se rétracter. Heureusement, sur Internet, rien ne se perd, rien ne se créé, (aux armes) etc...

Samus ? SAMUS ? Samuuuuuuuus !

Dans ce second volume d'un report qui en appelle évidemment d'autres, Nintendo a choisi de mettre l'accent sur l'infiltration, et renforcer la place des E.M.M.I., les robots-tueurs du futur antérieur qui pourchasseront sans relâche la chasseuse de prime, comme nous vous le précisions dans notre première preview.

Les quelques extraits de gameplay ici présentés mettent l'accent sur la discrétion de rigueur pour tenter d'échapper aux griffes synthétiques des bestioles, qui traqueront le moindre bruit de pas. À l'instar d'une célèbre série d'infiltration, la meilleure option consiste à éviter le champ de vision de l'E.M.M.I., matérialisé à l'écran.

Mais la vraie nouveauté aujourd'hui dévoilée réside dans le poids faible de ces fichues bestioles robotisées : en maintenant le bouton "Y" enfoncé, Samus génère un "Omega Stream", un tir continu qui finit par avoir raison de la carapace adverse, et révèle finalement un point faible rougeoyant. Avec le recul nécessaire, il serait donc tout à fait possible de venir à bout de ces traqueurs de l'espace.

Metroid Dread est toujours (très) attendu pour le 8 octobre prochain, oui mais sur Switch.