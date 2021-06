Nvidia : Battlefield 2042 s'offre DLSS et Reflex, le RTX dispo sur DOOM Eternal

Nvidia souhaite démocratiser le plus possible ses technologies et la route semble de moins en moins longue pour y arriver. Le mastodonte d'EA qui s'annonce pour la fin d'année, Battlefield 2042, profitera ainsi de plusieurs bienfaits.

Si vous aviez peur que Battlefield 2042 mette à genoux votre configuration (comme c'est souvent le cas avec la série, surtout à un changement de génération), pas de panique ! En effet, tel un sauveur de la surchauffe, Nvidia annonce l'arrivée sur le jeu de DICE de sa fameuse technologie DLSS. Celle-ci permettra comme toujours de quasi-doubler son frame rate sans perdre en confort visuel.

Frame par frame

Et comme une technologie n'arrive jamais seule, on apprends aussi que le Nvidia Reflex sera aussi de la partie. Pour mémoire, il s'agit d'une méthode permettant de réduire dynamiquement la latence du système en combinant une série d'optimisations relatives au GPU.

La réduction de la latence permet ainsi une meilleure réactivité en jeu et une meilleure précision. De quoi laisser le communiqué du constructeur dire que les plateformes équipées de ses GPU seront les meilleures pour ce FPS sous moteur Frostbite. Battlefield 2042 est attendu pour le 22 octobre 2021 sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One.

Terminons avec un nouvelle pour un jeu un peu plus âgé : en plus de la mise à jour New-Gen sur console pour DOOM Eternal dont vous pouvez retrouver les détails ici, Nvidia a confirmé la disponibilité du RTX et du DLSS sur la version PC via une mise à jour. Là encore, le DLSS permettra de profiter d'une qualité d'images revue à la hausse sans sacrifier la fluidité.