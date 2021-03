Le prochain jeu du père de Silent Hill se fera avec un célèbre créateur

Game informer a pu parler avec le réalisateur de Silent Hill à propos de son prochain jeu vidéo. Rappelons que l'homme, Keiichiro Toyama, avait ainsi annoncé la mise sur pied de son nouveau studio de jeux, Bokeh, en compagnie de Junya Okura de Gravity Rush et de Kazunobo Sato de Puppeteer pour créer un nouveau jeu d'horreur.

Si ce nouveau projet ramenard super horrifique devrait voir le jour en 2023, bien malin qui pourrait dire de quoi il en retourne pour le moment. GameInformer retrouvé des indices et a tenté d'en savoir un peu plus sur la chose...

Ou plus précisément, c'est une récente interview donnée à AI Hub, que Toyama a déclaré qu'il avait monté une "collaboration spéciale" qu'il avait hâte de partager avec la Terre entière. problème... On ne sait pas de qui il s'agit.

Voici ce qu'il en a dit plus "précisément" :

Nous sommes évidemment encore à un stade précoce, donc nous ne pouvons pas en dire grand-chose, mais nous cherchons à créer une expérience qui puisse être largement appréciée par un large éventail de personnes. Ainsi, par exemple, nous avons l'intention que notre jeu ait un cadre dans les villes asiatiques. Une chose que nous pouvons dire : nous travaillons dur pour collaborer avec un créateur japonais célèbre. C'est quelque chose dont nous n'avions pas encore parlé ouvertement.

Hideo, c'est toi ?

Peut-on raisonnablement penser qu'il s'agira de... Non rien. Désolé. Ce n'est pas possible. Je n'y crois guère. Et vous ? Silent Hills P.T. le retour ? Ou pas... Ce pourrait-il que ce titre soit relancée, avec un certain HK en renfort ? Trop beau pour être vrai, même si la hache de guerre a depuis sans doute été enterrée entre Konami et Hideo "K".

Il sera intéressant de voir ce que Konami fera, quoiqu'il arrive... et ce que proposera évidemment Toyama.

Et vous, qu'espérez-vous voir de cette mystérieuse collaboration et du nouveau jeu d'horreur de Keiichiro Toyama ? Donnez-nous votre avis lumineux dans la section des commentaires ci-dessous !

