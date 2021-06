Remedy Entertainment sur un jeu multi coopératif dans l'univers de Control

Le studio finlandais de Max Payne et Alan Wake a annoncé avoir signé un accord avec l'éditeur de son petit dernier, Control, pour qu'un spin-off de celui-ci voie le jour. Oui, mais à plusieurs.

À voir aussi : Alan Wake 2 serait en chantier chez Remedy et Epic Games

Remedy Entertainment et 505 Games remettent le couvert. Un nouveau jeu est officiellement en préparation. Baptisé temporaiment Project Condor, ce titre sera un spin-off de Control, ayant pour objectif d'étendre l'univers tournant autour de l'Ancienne Maison.

Particularité de ce jeu prévu sur PC, PS5 et Xbox Series X|S : il s'agira d'une expérience coopérative jusqu'à 4 personnes en coopération (PvE). Le budget alloué à son développement est de 25 millions d'euros. Raffi Galante, co-président de la maison-mère de 505 Games, Digital Bros., y croit :

En tant que jeu multijoueur, Condor a le potentiel d'engager la communauté des joueurs sur long terme, contribuant au flux de revenus des produits de 505 Games plus longtemps que les jeux traditionnels.

Mikael Kasurinen, réalisateur, a commenté sur le site du studio et joint à ses paroles un concept art que vous pouvez retrouver directement dans notre galerie d'images ci-dessous. On peut comprendre que les joueurs incarneront un des types de grouillots du Bureau (mais pas possédés par The Hiss) qu'affronte Jesse Faden.

Et ce n'est pas tout. L'avenir de Control passera bien par un autre projet d'envergure, comme on l'apprend par le communiqué conjoint :

De plus, 505 Games et Remedy Entertainment ont défini des conditions de collaboration de haut niveau pour étendre davantage la licence Control avec un jeu Control à plus gros budget, qui sera convenu plus en détails plus tard.

Écoulé à plus de 2 millions d'exemplaires, Control a engrangé plus de 70 millions d'euros de revenus. Le Remedy Connected Universe peut se permettre d'avoir un avenir radieux. Et Remedy tout court, qui a aussi un Project Vanguard, lui aussi multi, et d'autres plats sur le feu, avec Epic Games, dont Alan Wake 2 et un potentiel Alan Wake Remastered aperçu il y a quelques jours dans un listing.