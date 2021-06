Epic Games Store : Alan Wake Remastered et Final Fantasy VII Remake en chemin ?

On ne le dira jamais assez : laisser traîner son fils tout en voulant éviter qu'il glisse, c'est un mauvais pari. Cela vaut également pour les développeurs qui imaginent que laisser un tire apparaître sur des listings et lignes de codes ne finira pas par se savoir.

Une perturbation s'est faite sentir ce jeudi 17 juin dans la Force de la base de données de l'Epic Games Store. Cette perturbation relevée par EpicDataTracker, ce sont deux entrées : HeronStaging et Pineapple QA. Le premier appartient à Remedy Entertainment, le second à Square Enix. Une exploration des données, dans les chemins d'accès réservés au Cloud permet de découvrir les noms d'Alan Wake Remastered et Final Fantasy VII Remake - comme vous pouvez le voir dans notre galerie d'images ci-dessous.

Si tout cela ne fait pas office de confirmation que les deux jeux sont sur le point de débarquer sur la boutique des parents de Fortnite, on pourra toutefois s'appuyer sur des données réelles. D'abord que l'exclusivité PS4 de Final Fantasy VII Remake s'est achevée en avril, un an après sa sortie initiale. Et que l'on s'étonne encore que Square Enix n'ait pas procédé à la moindre annonce d'un portage qui gonflerait encore les ventes.

Ensuite, que les développeurs finlandais sont en cheville avec Epic Games pour leurs deux prochaines productions. Que l'une d'elle soit une restauration de aventures de l'écrivain maudit, dont les droits ont été récupérés en 2019, ne paraît pas farfelu. Il s'agirait d'une belle opportunité après avoir placé son héros dans le deuxième DLC de Control, de permettre aux néophytes de faire sa connaissance avant, qui sait, un lever de voile sur Alan Wake 2, voulu par le scénariste Sam Lake depuis toujours et dont un certain Jeff Grubb, journaliste chez VentureBeat, dit avoir eu vent. L'idée d'une remasterisation avait déjà été soulevée en 2015 et en 2019.

On attendra des confirmations, mais ceci sent bon. Plus que la révélation de la prochaine Switch, sortie en 2019 sans que personne ne s'en souvienne.

