PS5, Xbox Series X|S : GTA 5 daté pour la fin d'année, GTA 3 évoqué

Les joueurs savent depuis l'événement de présentation de la PlayStation 5 que les consoles de nouvelle génération recevront elles aussi un portage du célèbrissime Grand Theft Auto V. Ce qu'ils ne savaient pas en revanche, c'est la date de sortie de cette nouvelle version. Rockstar vient de combler ce vide.

Rockstar Games vient d'annoncer que les versions PS5 et Xbox Series X|S de Grand Theft Auto V, ainsi que la version standalone de Grand Theft Auto Online, sortiront le 11 novembre prochain. D'après l'éditeur américain, ces nouvelles versions du jeu initialement sorti sur PS3 et Xbox 360 seront "étendues et améliorées" grâce à la présence, entre autres choses, de "nouvelles fonctionnalités" et d'améliorations d'ordre technique :

Le jeu bénéficiera de toute une gamme d'améliorations techniques, mais aussi d'améliorations graphiques et d'améliorations des performances de manière à tirer pleinement parti du dernier hardware et d'en faire un jeu plus beau et réactif que jamais.

Tout pour GTA Online ?

Du côté de GTA Online plus spécifiquement, la filiale de Take-Two Interactive indique que la mise à jour de l'été du jeu qui arrivera la semaine prochaine contiendra des "bonus spéciaux" dont les joueurs pourront bénéficier dans sa version new-gen lorsque cette dernière sortira. Toujours à propos de GTA Online, Rockstar rappelle que si sa version standalone sera bien proposée sur PS5 et Xbox Series X|S, les joueurs PS5 pourront la récupérer "gratuitement pendant ses trois premiers mois de disponibilité."

L'éditeur rappelle au passage que les abonnés PlayStation Plus jouant à GTA Online sur PS4 peuvent en ce moment récupérer gratuitement un million de dollars in-game en ce connectant au PlayStation Store au début de chaque mois. Ce bonus ne prendra fin qu'à la sortie de GTA Online sur PS5 le 11 novembre prochain.

À noter pour finir que Rockstar Games a profité de cette annonce pour révéler qu'ils auront prochainement des "surprises" à partager avec le public dans le cadre du 20e anniversaire de Grand Theft Auto III. Sans entrer dans les détails, il indique que certaines d'entre elles concerneront spécifiquement les joueurs de Grand Theft Auto Online. Malheureusement pour les joueurs qui attendent GTA VI, Rockstar n'a pas glissé le moindre mot concernant le prochain oeuf doré de sa précieuse poule.

Comptez-vous replonger dans GTA V et/ou GTA Online lors de leur arrivée sur PS5 et Xbox Series X|S ? Ou préférez-vous attendre GTA VI ? Que va faire Rockstar pour l'anniversaire de GTA III selon vous ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.