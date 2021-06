Un nouveau jeu Mana est en développement sur consoles, mais il va falloir être patient

L'événement arrivait certes avec quelques semaines de retard, mais le live organisé ce week-end par Square Enix aura permis de fêter comme il se doit le passage à la trentaine de la série Seiken Densetsu, plus connue chez nous sous le nom de Mana. Et parce qu'il paraît que l'on n'a pas tous les jours trente ans, l'éditeur est venu les bras chargés de cadeaux, et quelques promesses.

Les joueurs restés fidèles à la saga d'action-RPG forestier n'auront pas manqué de le remarquer : depuis quelques années, la licence semblait enfin reprendre quelques couleurs : après un long passage à vide, Square Enix s'était visiblement soucié du sort réservé au porté disparu. Mais après le remake de Secret of Mana, la compilation Collection of Mana, le remaster de Trials of Mana jusqu'ici inédit et la toute récente refonte de Legend of Mana, il est enfin question de parler de vraies nouveautés.

C'est le feu la Flammy !

Le producteur de la série Masaru Oyamada a ainsi profité du live anniversaire pour annoncer l'arrivée d'un tout nouvel épisode (comme il en avait déjà évoqué l'idée à notre micro il y a de cela deux ans), sans pour autant détailler son nom ou son contenu. Peut-être eût-ce été trop d'un coup ?

Nous souhaitions faire cette annonce en diffusant une vidéo, mais nous ne sommes qu'au début du 30e anniversaire de la série. Un nouvel épisode de la série Mana est bien en cours de développement, merci de bien vouloir patienter encore un peu, jusqu'à ce que nous puissions le montrer.

Le créateur de la licence Koichi Ishii a tout de même eu l'occasion d'y jeter un oeil il n'y a pas si longtemps.

Le développement est entamé sur consoles, mais il nous reste encore bien du chemin à parcourir, et j'espère que vous attendrez ce nouveau jeu avec impatience.

Même avec si peu d'éléments, les joueurs auront donc toutes les raisons de se réjouir, même s'il convient de rappeler que chaque épisode, qu'il soit sorti sur consoles ou sur smartphones, modifie systématiquement sa formule.

Ce nouveau Mana prendra-t-il la forme d'un action-RPG ? Aurons-nous le loisir de redécouvrir Dawn of Mana entre temps ? Nous vous laisserons débattre de ces questions pour le moment restées sans réponse dans les commentaires ci-dessous.

