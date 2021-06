Konami annonce un nouveau jeu : CRIMESIGHT, une bêta fermée en cours

Un nouveau jeu de chez Konami, c'est toujours un événement eu égard à la rareté des publications. Mais à peine une journée après avoir remis un peu de football virtuel dans nos vies, l'éditeur japonais a encore autre chose à partager.

C'est une surprise : Konami a annoncé CRIMESIGHT, une "simulation de mystère" multi jusqu'à 4 joueurs. Ce titre qui n'ayant pour l'heure aucune date de sortie enverra les joueurs en 2075, dans un monde génial où le taux de criminalité a été réduit de 90% grâce à un intelligence artificielle clairvoyante, intelligemment baptisée Sherlock. Celle-ci va, alors qu'elle suit la piste de plusieurs affaires, constater qu'une autre IA travaille dans l'ombre pour nuire. Et comment s'appelle-t-elle ? Bingo ! Moriarty. Élémentaire, n'est-ce pas ?

Principe de ce Cluedo vs Among Us du futur, suivant le camp dans lequel on se trouve : essayer de dénicher le meurtrier mais aussi la victime dans un groupe de personnes, ou réussir à planifier son méfait.

Et si ce jeu de déduction social vous intrigue, un essai se prépare. Konami proposera une période de Beta Test de ce vendredi 25 juin jusqu'au dimanche 11 juillet. Pour s'inscrire, par sélection, deux options. Via Twitter en suivant le compte officiel du jeu et en retweetant, naturellement.

