PES 2022 : Une Bêta online gratuite disponible sur consoles

C'est l'Euro 2021, le premier tour est terminé, la France s'apprête à affronter la Suisse dans quelques jours. Mais côté virtuel, c'est le Japon qui régale : un certain éditeur tokyoïte laisse aux joueurs du monde entier l'opportunité d'essayer sa prochaine simulation de ballon rond.

Sans prévenir, Konami a lancé ce jeudi 24 juin à minuit un test de performance en ligne pour sa nouvelle expérience de football. Une manière euphémisée de parler d'une première bêta pour un eFootball PES 2022 sous Unreal Engine attendu de longue date après une édition 2021 qualifiée de simple mise à jour. Disponible gratuitement (pas besoin d'abonnement PS Plus ou Gold), cet aperçu jouable est disponible sur PS5 (poids de 6,76 Go), Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One.

Pour en profiter, il faut vous rendre sur le store de votre console et commencer à taper "New Football Game Online Performance Test". Ensuite, à vous les premières sensations. Ne vous attendez pas au jeu complet et fini, comme l'éditeur l'indique, vous aurez simplement des matchs rapides, de maigres options et bien des éléments de gameplay absolument pas réglés. Au moins pourrez-vous changer la configuration de touches et les plans de jeu. N'hésitez pas à jeter un oeil à nos images dans la galerie ci-dessous.

KONAMI a le plaisir d'annoncer l'approche d'une nouvelle expérience de football ! Nous organiserons une bêta ouverte avant le lancement officiel du jeu, comme décrit ci-dessous. Le but de ce test bêta est d'évaluer la qualité du matchmaking en ligne et la connexion aux serveurs. Les mécaniques de jouabilité, l'équilibre, les animations et les graphismes sont tous en cours de développement et seront améliorés avant le lancement officiel. Nous aimerions vous inviter à participer à cette bêta ouverte et que vous partagiez votre opinion et vos commentaires sur votre expérience.

C'est avec Manchester United, le Bayern Munich, la Juventus Turin et le FC Barcelone que vous pourrez vous lancer des affrontements en ligne, cross-gen possible, ayant surtout pour but de vérifier le matchmaking et la stabilité des infrastructures. Avec néanmoins quelques éléments à checker dans les vidéos ci-dessus...

Le "test" durera jusqu'au 8 juillet à minuit. eFootball PES 2022 n'a pour l'heure pas de date de sortie. MAIS. Les panneaux publicitaires de la Bêta parlent de premières infos le 21 juillet prochain. Vivement.