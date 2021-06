Avatar Frontiers of Pandora nous parle de son moteur nouvelle génération

Si elle a interrogé sur l'engouement réel autour d'une licence cinématographique quelque peu oubliée depuis 10 ans, la dernière annonce de l'Ubisoft Forward n'a certainement pas fait de mal à nos yeux. Le rendu d'Avatar Frontiers of Pandora est au coeur d'une vidéo publiée tout récemment.

Exclusif aux supports de nouvelle génération et au PC, Avatar Frontiers of Pandora tournera sur le Snowdrop Engine, employé pour The Division, The Division 2 ou encore Starlink et qui servira pour le projet Star Wars de Massive Entertainment. Parce que le monde de Pandora imaginé par James Cameron et créé par des studios d'effets spéciaux talentueux se révèle aussi beau que complexe et dense, il a fallu mettre ce moteur à niveau. Ce que nous expliquent les développeurs dans ce court clip vidéo ci-dessus.

Pandora, pandora pas

Pour que ce jeu d'aventure en monde ouvert à vivre en vue subjective puisse recréer toute la splendeur et tous les détails de l'exolune des Na'vi, les programmeurs ont dû cravacher. Si l'on en croit les intervenants, Snowdrop a passé un cap et permet désormais d'inclure beaucoup plus d'éléments à l'écran, profitant de shaders complexes et réagissant de manière plausible aux interactions provoquées par le joueur. Sans oublier le nouveau système volumétrique pour la gestion de nuages et le Ray-Tracing, qui devraient permettre d'oublier les expériences déjà signées Ubi basées sur le premier film. Ah bah, c'était déjà le cas. Parfait. Il n'y a plus qu'à attendre d'en voir un peu plus et, pour les plus suspicieux, s'assurer qu'il n'y a pas downgrade sous roche.

Avatar Frontiers of Pandora est prévu pour 2022 sur PS5, Xbox Series X|S, PC, Stadia et Luna. Avatar 2 sera en salles le 14 décembre 2022.