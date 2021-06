Metroid Dread : L'annonce du nouvel épisode relance les ventes de la série sur... Wii U

Alors que tout le monde (surtout nous) attendait de revoir Samus Aran en tête d'affiche d'un certain Metroid Prime 4, Nintendo a une nouvelle fois surpris son monde en abattant son joker, Metroid Dread, un nouvel opus 2D qui nous rappelle à quel point la série s'est tenue bien éloignée des écrans ces dernières années.

À voir aussi : Zelda Skyward Sword HD fait le tour du propriétaire en vidéo, et en français

La chasseuse de prime la plus mystérieuse de ce côté de la galaxie vous avait manqué ? A priori, vous n'êtes pas seuls (dans l'univers) : en quelques jours, l'annonce de ce Metroid 5 a produit quelques effets relativement inattendus, qui témoignent de l'amour du public pour cette série bien moins gâtée que d'autres par Nintendo.

Rétroid Returns

En effet, l'annonce de cette suite qui entend refermer un pan entier de la saga débutée en 1986 a d'un coup d'un seul rappelé que la série s'était bien trop longtemps absentée, mis à part le remake Samus Returns que l'on doit également à Mercury Steam, et les joueurs se sont ainsi précipités sur la console la dernière console de Nintendo pour revivre les aventures spatiales de la belle. Non non, pas la Switch, celle d'avant :

Metroid has made it to the top charts on the Wii u #MetroidDread #Metroid pic.twitter.com/Ggn7J8CGhD - Pigs (@pigs4ben) June 24, 2021

Contre tout attente, c'est donc la Wii U qui profite pour le moment le plus du retour annoncé de Samus, puisque le remake du premier opus, Zero Mission, et le dernier dans la chronologie de la saga (pour encore quelques mois) Fusion, sont désormais en tête des ventes de jeux sur l'eShop de la console maudite, une preuve supplémentaire de l'amour que portent les joueurs à la série... qui nous rappelle son absence encore trop remarquée sur la boutique en ligne de la Switch.

Heureusement, l'histoire ne devrait pas s'arrêter là : si Metroid Dread est d'ores et déjà annoncé pour le 8 octobre prochain sur Switch, Metroid Prime 4 arrivera, un jour peut-être, sur la même console. Allez, on y croit.