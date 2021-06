La Paris Games Week annule son édition 2021, rendez-vous fin 2022

On parle beaucoup des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les salons et conférences. Et alors que nous sommes logiquement à 4 mois d'un retour de la Paris Games Week Porte de Versailles à Paris dans un monde normal, le SELL a préféré prendre une triste décision.

La Paris Games Week 2021 n'aura pas lieu annoncé ce jeudi 24 juin 2021 le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs. Si les indicateurs vont dans le bon sens, il faut savoir raison garder : le virus qui a tué pas loin de 4 millions de personnes dans le monde depuis le début de l'année 2020 n'est pas vraiment derrière nous. De fait, l'organisation d'événements un peu massifs nécessite encore des aménagements. Et le SELL ne veut pas d'un demi-salon.

Il y a un an, nous prenions la difficile décision d'annuler la Paris Games Week qui fêtait son 10ème anniversaire. Depuis, nous avons travaillé avec nos partenaires sans relâche pour vous préparer une magnifique édition 2021. Notre ambition : nous retrouver et célébrer ensemble notre passion du jeu vidéo. Nous avons étudié tous les dispositifs possibles dans l'espoir de pouvoir vous offrir la plus belle des fêtes. De très nombreux événements reprennent depuis quelques semaines, ce qui constitue un mouvement très positif. Toutefois, la PGW est avant tout une immense fête et un événement physique unique.



Depuis sa création en 2010, la Paris Games Week est un grand rassemblement festif qui se construit autour de toutes les communautés du jeu vidéo pour célébrer une même passion. Cette célébration réunit chaque année des centaines de milliers de passionnés autour des acteurs de l'industrie pendant plusieurs jours : nous ne concevons pas de proposer une expérience réduite ou dégradée.



Malgré notre envie et notre engagement, nous devons prendre la difficile décision d'annuler l'édition 2021 de la Paris Games Week. Le contexte incertain ne nous permet pas d'organiser une édition à la hauteur de nos ambitions et des attentes des joueuses et des joueurs. C'est ce même esprit de responsabilité et d'exigence qui conduit les grands acteurs du jeu vidéo à être contraints d'annuler leur participation à une édition physique en 2021.



La passion du jeu vidéo occupe une place importante dans la vie des Françaises et des Français. A la fois loisir populaire et vecteur de lien social, le jeu vidéo a permis à bon nombre d'entre nous de rester connectés à nos proches malgré le contexte sanitaire, mais également de continuer d'apprendre, de découvrir, de s'amuser et de s'évader. Le regard porté sur le jeu vidéo a changé et la Paris Games Week restera ce grand rendez-vous qui réunit tous les passionnés autour de la richesse de ce secteur.



Nous sommes d'ores et déjà tournés vers l'avenir et travaillons sur l'édition 2022 pour célébrer nos retrouvailles et vivre tous ensemble la plus belle des éditions.

On avait bon espoir, mais au final, pas de rassemblement français non plus pour cette année. Mais ce sera pour mieux revenir, nous l'espérons.

En mars dernier, nous apprenions que l'événement estival presque immanquable des otakus, dans lequel le jeu vidéo prend souvent une grande place, la Japan Expo, avait lui aussi préféré tirer un trait sur l'été 2021. Forcément, ça fait un vide.