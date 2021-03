Japan Expo : L'édition 2021 annulée en raison des conditions sanitaires défavorables

Même si certaines manifestations tentent de s'adapter et de trouver de nouvelles formules pour accueillir des visiteurs cette année, la plupart d'entre elles sont cette année encore victimes de la pandémie de COVID-19. Aujourd'hui, c'est au tour d'un des principaux salons français d'officialiser son annulation.

Comme il était possible de le prévoir, l'édition 2021 de Japan Expo, qui devait accessoirement être sa 21e édition, n'aura pas lieu en juillet prochain. L'équipe organisatrice de celui qui se présente comme le troisième salon de France vient en effet d'annoncer l'annulation de Japan Expo pour cette année. Selon elle, il n'est cependant pas question d'une annulation définitive. En effet, SEFA EVENT, la société derrière Japan Expo, affirme que cette 21e édition aura lieu durant l'été 2022.

Bien évidemment, le contexte sanitaire actuel est responsable de cette annulation. Et l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les déplacements internationaux font partie des raisons pointées du doigt par les organisateurs de Japan Expo :

Les dernières annonces du Japon concernant l'accueil des Jeux Olympiques, les fermetures des frontières hors Union Européenne, sont une partie des conditions qui rendent impossible la tenue du festival cette année.[...]



Au-delà des problématiques économiques, nous ne voulons pas proposer une expérience dégradée qui irait à l'encontre de l'esprit de Japan Expo. Nous pensons qu'à vouloir maintenir le festival, mais en réduisant le nombre de visiteurs accueillis, en vous demandant de rester à bonne distance les uns des autres, et en évitant tout contact, nous perdrons l'âme du festival, son ambiance et donc l'intérêt-même de faire un événement.

Pas de demi-Japan Expo

Sans surprise, la société qui organise Japan Expo met également en avant les conséquences financières que la crise actuelle a sur elle. Il apparaît d'ores et déjà capital pour elle que son activité puisse reprendre l'année prochaine :

Derrière le festival, c'est une société, SEFA EVENT, qui a la chance d'avoir un certain nombre d'aides de l'État (activité partielle et fonds de solidarité), et qui a pu trouver la trésorerie qui lui manquait au travers d'un Prêt Garanti par l'État. Même si nous avons réduit au maximum les frais de l'entreprise, ces aides ne nous permettent pas de les couvrir totalement. Ces frais ont englouti notre épargne et chaque mois, le reste à charge grignote un peu plus l'argent du Prêt. Prêt qu'il nous faudra évidemment rembourser, une fois la crise passée voire avant au vu des courriers que nous recevons régulièrement.



À ce jour, l'entreprise n'a plus d'activité depuis la fin de Japan Expo Sud en mars 2020. Tous ces moyens évoqués nous permettent simplement de mettre l'organisation en sommeil, le temps que la crise passe. Mais "en sommeil" ne veut pas dire inactif. Nous mettons tout en ordre pour nous préparer à la reprise, et restons à l'affût de l'actualité en France ou au Japon, aussi bien sanitaire que culturelle.

À propos de l'année prochaine justement, SEFA EVENT parle déjà de la tenue de Japan Expo Sud à Marseille du 18 au 20 février prochains et en plus de la 21e édition reportée à l'été 2022 du salon principal parisien. Reste maintenant à voir si la situation sanitaire permettra le retour de Japan Expo l'année prochaine...

Cette annulation vous surprend-elle ? SEFA EVENT a-t-il raison de reporter son salon selon vous ? L'organisateur aurait-il dû tenter une version réduite de son salon ? Si Japan Expo 2021 n'avait pas été annulé, vous y seriez-vous rendus ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.