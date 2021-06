Disney parle du retour sur consoles de Mickey et d'autres personnages classiques

Désormais, dès qu'il est question de jeux vidéo (sur consoles) tirés de licences appartenant à The Walt Disney Company, les univers concernés sont quasiment toujours ceux de Marvel, Star Wars ou encore Avatar. La branche jeu vidéo du géant américain a-t-il oublié sa célèbre souris avec laquelle tout a commencé ? Officiellement non.

Comme nous vous l'indiquions plus tôt cette semaine, des responsables de Walt Disney Games ont récemment accordé une interview au site GamesIndustry.biz au cours de laquelle ils ont parlé stratégie. En plus de parler de leur manière d'envisager l'avenir des jeux vidéo tirés des mondes de Marvel ou de Star Wars, ils ont également été interrogés sur l'absence quasi totale sur consoles de nouveaux jeux tirés des personnages classiques de Disney comme Mickey Mouse ou encore les célèbres Princesses.

À en croire Sean Shoptaw, le vice-président sénior de Walt Disney Games, ils n'ont pas oublié leurs personnages "100% Disney." Et ils sont d'accord avec le fait qu'ils peuvent mieux faire en ce qui concerne l'exploitation vidéoludique de ces personnages et licences, ils promettent de faire mieux à l'avenir :

Nous sommes très satisfaits de certains produits Disney que nous avons actuellement sur le marché, et plus particulièrement du côté du mobile avec les Princesses et certains des personnages traditionnels. Mais nous sommes d'accord avec le fait qu'il y a plein d'autres histoires à raconter. Nous aimons les personnages initiaux, Mickey et compagnie. Nous pensons qu'il existe d'énormes opportunités et c'est aujourd'hui une partie véritablement desservie de notre portfolio, tout particulièrement du côté des consoles. Je pense que vous allez commencer à voir... qu'il y a beaucoup de choses à venir.

Des jeux, oui, mais développés par qui ?

Malheureusement pour les fans des locataires de la Maison de Mickey, Sean Shoptaw ne révèle pas d'autres informations au sujet des jeux à venir les mettant en scène. La dernière aventure vidéoludique majeure de Mickey Mouse, les deux Epic Mickey, n'ont pas rencontré le succès commercial attendu et ont contribué à la décision prise par Disney d'arrêter de développer des jeux vidéo dans ses propres studios (qui ont été fermés dans la foulée) et de mettre en place des partenariats avec des éditeurs et studios tiers.

Dans les années 90, des personnages "classiques" de Disney comme Mickey, Donald ou encore Dingo, ont eu droit à des jeux vidéo de qualité des suites de la mise en place par le géant américain de partenariats avec des éditeurs comme SEGA, Capcom ou encore Sony. De toute évidence, Disney semble à nouveau vouloir emprunter ce chemin. Reste donc à découvrir l'identité des partenaires choisis par Walt Disney Games pour le retour sur consoles de Mickey et les autres. Et surtout de voir dans quels types de jeux ces retours se feront.

Que dites-vous de ces déclarations de Disney au sujet de l'avenir vidéoludique de ses personnages classiques ? De nouveaux jeux mettant en scène ces personnages pourraient-ils vous intéresser ? Quels personnages souhaiteriez-vous voir mis en avant ? Pensez-vous que de tels titres peuvent rencontrer le succès de nos jours ? Avec quels studios et éditeurs souhaiteriez-vous que Disney s'associe ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.