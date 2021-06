Disney détaille sa nouvelle stratégie jeu vidéo : Des aventures inédites dans des univers connus

Renforcé par quelques rachats opportuns ici et là, l'ogre Disney entend plus que jamais profiter de son catalogue pléthorique de licences pour se refaire une santé. Après des années sans véritable carton, les adaptations vidéoludiques reviennent depuis peu en force, et ce n'est a priori pas prêt de s'arrêter.

Cela ne nous aura pas échappé : les bons chiffres de vente de Jedi Fallen Order ou encore Spider-Man Miles Morales atteste du retour en bonne forme des licences appartenant désormais à Disney, qui aura mis quelques longues années à se rappeler de la formule magique : pour faire un bon jeu, mieux confier son développement à des gens dont c'est le métier. C'est tout bête, mais encore fallait-il penser. Interrogé par nos confrères de GamesIndustry, le vice-president du studio Walt Disney Games Sean Shoptaw n'en fait d'ailleurs pas mystère :

Nous avons beaucoup fait les gros titres de façon assez négative en fermant et en vendant des studios, et ce n'est jamais quelque chose de plaisant, mais il s'agissait vraiment de porter nos nouvelles ambitions, et nous relancer de façon plus durable. Si nous pouvions nous associer aux meilleurs développeurs et aux meilleurs éditeurs afin de relever le niveau, ce serait vraiment passionnant.

Si certains verseront sans doute une larme en voyant ainsi évoqué entre les lignes le cas de Star Wars 1313 ou de feu-le projet de Visceral, le responsable assure que la stratégie de Disney est aujourd'hui forgée, et il ne serait plus question de bêtement d'adapter la centaine de séries et de films qui sortent chaque année des chaînes de montage, mais plutôt explorer différemment des univers déjà connus :

Si nous étions en train de rabâcher des films ou des séries, je pense que nous passerions très vite à côté des opportunités ce que le jeu vidéo peut offrir. Nous nous sommes donc concentrés sur l'idée d'emmener nos personnages dans de nouvelles aventures, inédites, qui offrent de nouvelles expériences. .

Les récentes sorties sont effectivement là pour en témoigner, et la réflexion de Disney porterait aujourd'hui sur la recherche continue du bon studio pour développer la bonne licence ou le bon partenariat, comme l'illustre l'arrivée de Jacques Perroquet dans l'univers flibustier de Sea of Thieves. En revanche, jamais le cas de Marvel's Avengers ne sera abordé durant l'entretien dont nous ne pouvons que vous conseiller la lecture. Ça alors.

En revanche, d'aucuns pourraient se demander si la ressortie de quelques adaptations rétro, à l'instar d'Aladdin and The Lion King, pourraient devenir la norme, une question à laquelle le vice-président de Disney & Pixar game échappe grâce à une réponse de normand :

Nous aimons ce côté nostalgique des anciens jeux, mais nous devons les présenter d'une nouvelle manière. Prenez The Aladdin & The Lion King : vous allez y rejouer, et peut-être même que vos enfants aussi, vous pouvez jouer à ça, et peut-être que vos enfants y joueront, mais même porté sur des consoles récentes, il nous faut forcément moderniser la formule. Voilà l'équilibre entre nostalgie et modernité qu'il nous faut trouver.

Et The Simpsons dans tout ça ? On en parle de The Simpsons ?!

