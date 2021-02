Final Fantasy VII Remake : Le co-réalisateur compare la suite à Horizon Forbidden West

Malgré un contexte qui rend bien difficile les manifestations culturelles, Square Enix décidait d'honorer à distance la tenue du Final Fantasy VII Remake Orchestra World Tour le 13 février dernier. Et si la présence (en vidéo) de Yoshinori Kitase n'aura finalement pas été le prétexte à une quelconque annonce, on se console avec ce que l'on peut.

À voir aussi : On a joué à Bravely Default II, nos vaillantes impressions

À quelques encablures de la fin de l'exclusivité du jeu sur PlayStation 4, la Toile frémissait d'impatience à l'idée de glaner ne serait-ce qu'une bribe d'information sur le devenir de ce remake épisodique. Les mélomanes avertis qui ont assisté à la présentation dans une salle vidée de ses spectateurs le savent : sous le soleil de Tokyo, rien de neuf.

Get Get Dawn

Et pourtant, la veille de cette représentation, le co-réalisateur Naoki Hamaguchi prenait la parole via le PlayStationBlog, et s'est permis une étonnante comparaison avec une certaine exclusivité maison, qui nous rappelle malgré tout que l'aventure revue et corrigée d'Avalanche pourrait encore se jouer d'abord sur les consoles de Sony :

Horizon Zero Dawn, le premier jeu de la série, m'a fait très forte impression en tant que créateur de jeux vidéo. Cette expérience immersive m'a transporté grâce à ses graphismes incroyables et le monde unique dans lequel il m'a immergé : un futur où une civilisation s'est effondrée.



D'une certaine manière, le prochain épisode de Final Fantasy VII Remake dont j'ai la charge doit lui aussi évoluer pour aller encore plus loin. C'est en tous cas ce que j'espère. De ce point de vue, j'ai une affinité très personnelle avec Horizon (rires).

Certains auront évidemment relevé sous une épaisse couche de vernis le parallèle entre la fin de l'Âge de métal et les Cetra, qui comptent (pour le moment) dans leur rang une certaine Aerith Gainsborough. Dans la mesure où personne n'a encore pu mettre les mains sur Horizon Forbidden West, nous ne nous risquerons pas à faire des plans sur le Météore, mais l'envie de faire les choses en grand rejoint les récentes confessions du duo Kitase-Hamaguchi, qui s'amusaient à faire part de leurs interrogations initiales sur la présence d'un monde ouvert pour la "seconde partie" de l'aventure, non sans rappeler leur attachement aux détails narratifs...

En attendant de pouvoir profiter un jour du Final Fantasy VII Remake Orchestra World Tour, voilà un teasing tout de même bien... orchestré, n'est-ce pas ?