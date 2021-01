SEGA : 20 minutes du concert du 60e anniversaire mises en ligne

À la toute fin de l'année dernière, nous vous annoncions que SEGA allait tenir au Japon un concert célébrant son 60e anniversaire et certaines des musiques de ses jeux parmi les plus célèbres. Mais malheureusement pour les fans de la maison de Sonic, ce concert n'était destiné qu'au public japonais. Maigre consolation, il est désormais possible de regarder quelques performances de l'événement.

Entre les 19 et 21 décembre derniers, les internautes situés au Japon avait la possibilité de payer pour regarder le SEGA 60th Anniversary Live, concert célébrant les 60 ans (officiels) de l'éditeur. Ce concert, enregistré quelques semaines plus tôt sans public, permettait d'écouter des versions live de chansons initialement entendues dans nombre de ses jeux sortis au fil des décennies.

À l'heure où sont écrites ces lignes, le concert ne peut plus être regardé et SEGA n'a jusqu'à présent pas proposé de version VOD du spectacle (et rien ne permet d'affirmer qu'il le fera). Les fans de la marque au logo bleu peuvent cependant regarder gratuitement une version condensée de ce dernier.

Mieux que rien

En effet, SEGA a récemment mis en ligne le SEGA 60th ANNIVERSARY LIVE Digest Movie, film d'une vingtaine de minutes contenant certaines prestations du concert. Voici les chansons dont les versions live sont proposées dans la vidéo ci-dessus :

Pour info, parmi les artistes ayant participé à la version complète du concert se trouvaient Takenobu "La Légende" Mitsuyoshi (nombreux jeux SEGA dont Daytona USA), Jun Senoue (Sonic), Takaya Kuroda (voix de Kazuma Kiryu dans les Yakuza), Shoji Hidenori (Yakuza), Hiro (nombreux jeux SEGA dont Fantasy Zone) ou encore Lyn (la chanteuse des musiques de Persona 5). Du beau monde en somme.

Que pensez-vous de cette vidéo ? Aimeriez-vous pouvoir regarder la version complète du concert ? Seriez-vous prêts à payer pour accéder à cette dernière ? Quelles sont les musiques made in SEGA les plus marquantes selon vous ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.