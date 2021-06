eFootball PES 2022 : Découvrez la bêta PS5 en 4K/60fps avec un Juve-Barça de gala

Il y en a qui, le matin, au réveil, entendent une trompette. Nous, chez Gameblog, c'est le doux son de l'actualité qui se charge de nous tirer du lit. Ou presque. Et en ce jeudi 24 juin 2021, une version d'essai d'un jeu de football qui a encore tout à nous dire nous a carrément fait bondir. Si vous n'êtes pas encore allés à elle, laissez-nous vous l'amener.

La grosse surprise du jour nous vient bien de Konami, vous ne rêvez pas. Jusqu'au 8 juillet, les possesseurs de PS5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One peuvent plonger dans le New Football Game Online Performance Test, autrement dit la version Bêta en ligne d'eFootball PES 2022. Comme vous pouvez le supposer, nous n'avons pas pu rechigné, le lendemain d'un match de l'Équipe de France plein de rebondissements, à la télécharger et l'essayer.

Un premier match

Il est bien trop tôt pour donner des impressions un tant soit peu nettes sur ce qui nous est ici proposé. Il y a encore beaucoup de travail et ça se ressent tant au niveau du rendu que des animations, des collisions, des temps de réponse, des réactions de l'I.A. ou encore de l'ambiance. Mais c'est toujours bon à prendre pour se faire une petite idée de la base sur laquelle travaillent les développeurs.

Parce que tout le monde n'y a pas forcément accès dans l'immédiat, nous avons opté pour l'enregistrement d'une partie sur PS5 et son partage. C'est évidemment une Juventus vaillante qui s'est présentée online pour défier, ô surprise, le FC Barcelone d'Antoine Griezmann et Lionel Messi. Et nous n'allons pas vous spoiler le déroulement de la rencontre, un peu gaguesque par moment, mais allez : il y a des buts.

On rappelle qu'eFootball PES 2022 n'a pas de date de sortie mais que des informations devraient être partagées le 21 juillet prochain.