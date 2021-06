Tekken x Street Fighter n'est pas mort, il n'est juste pas vraiment vivant selon Harada

De toute évidence, le producteur historique de la série des Tekken ne veut pas faire descendre les fans de jeux de combat de l'ascenseur émotionnel plus connu sous le nom de Tekken x Street Fighter. Plus tôt cette semaine, nous partagions avec vous des commentaires de Katsuhiro Harada indiquant que le projet de crossover était mort. Mais selon le principal intéressé, la situation actuelle résulte d'une simple méprise.

À lire aussi : Project X Zone 3 : Katsuhiro Harada (Bandai Namco) ne rejette pas l'idée

Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de "C'est la faute à la traduction." Dans le numéro de ce soir, la parole est donnée à Katsuhiro H., producteur chez Bandai Namco Entertainment. Dans la traduction officielle d'une de ses récentes interventions publiques, Tekken x Street Fighter était présenté comme un projet "mort." Nouvelle qui a fait sans surprise fait le tour du monde. Au grand dam du développeur japonais.

Selon lui, Tekken x Street Fighter n'est pas mort. La traduction, effectuée par Bandai Namco, de ses déclarations n'a simplement pas saisi une nuance dans ce qu'il disait. C'est en tout cas ce qu'il a affirmé dans un long message écrit de sa main en anglais et partagé sur Twitter :

Je suis désolé, c'est la seconde fois que je vous induis en erreur à cause de la manière avec laquelle les sous-titres ont été écrits et tournés. [...]



"Le développement a continué jusqu'à environ 30% et il est désormais toujours en attente." C'est toujours le statut actuel du projet. Ensuite, nous avons parlé d'une "collaboration avec un artiste" (autour de Tekken x Street Fighter, ndlr) à partir de la 22e minute. [...]



Je dis alors "Okura-iri ni nattan dayo na" à propos de cette collaboration. Pour une raison ou pour une autre, "okura-iri" est ici traduit par "le projet est mort." Mais le sens de "okura-iri" est "mis à l'écart" ou "entreposé." [...]



Quoi qu'il en soit, le statut actuel (du jeu) n'est pas vraiment différent de ce qu'il était quand je vous en ai parlé précédemment. Et le fait que ce statut n'ait pas changé n'est pas une bonne chose pour nous ou pour vous. Nous continuons d'espérer que le développement de Tekken x Street Fighter reprendra lorsque l'opportunité se présentera. Katsuhiro Harada explique qu'un tel titre nécessite de mette d'accord les deux sociétés, Bandai Namco et Capcom, en ce qui concerne le marketing et la manière d'utiliser les marques. Et il ajoute qu'un tel jeu impacte les ressources en matière de développement des deux sociétés. Selon lui, les deux camps attendent toujours le bon moment. Les fans de Street Fighter et de Tekken qui espèrent toujours pouvoir découvrir la version Namco du crossover peuvent donc continuer d'espérer.

Comment percevez-vous ces nouvelles déclarations de Katsuhiro Harada ? Croyez-vous que Tekken x Street Fighter finira par voir le jour ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.