Space Jam A New Legacy The Game : Le beat them all free-to-play avec LeBron James se date

En décembre dernier, Microsoft lançait un concours d'idées pas banal pour l'adaptation vidéoludique de la suite du cultissime Space Jam. Le résultat de ce brainstorming en Pixel Art sera proposé dans une semaine aux joueurs Xbox.

Pour coïncider avec la sortie dans les salles américaineset sur HBO Max du film dont il est tiré (le 16 juillet), Space Jam A New Legacy The Game atterrira sur le Store Xbox One/Xbox Series X|S le 15 juillet. Il sera free-to-play. Et si l'impatience vous chatouille alors que vous découvrez la bande-annonce et les images dans notre galerie ci-dessous, sachez qu'un abonnement Xbox Game Pass Ultimate permettra de le lancer tout aussi gratuitement à partir du 1er juillet.

Développé par Digital Eclipse, le jeu sera un beat them all aux allures de titre 16-bits dans lequel jusqu'à 3 joueurs en local devront mener LeBron James, Bugs et Lola Bunny face aux hordes envoyées par AI-G Rhythm, une intelligence artificielle qui a piégé la star du basket-ball dans le serveur des studios Warner Bros..

Si LeBron, Bugs Bunny et Lola Bunny parviennent à récupérer les trois morceaux du ""Code hérité"", celui-ci leur permettra d'accéder au repaire secret d'Al-G. Mais l'armée de robots de l'IA... et les membres de la Goon Squad, The Brow et White Mamba... feront tout pour les en empêcher.



Mettez à mal l'armée d'Al-G dans ce jeu de combat classique en 2D, en utilisant des cartes à collectionner pour obtenir l'aide des autres joueurs de la Tune Squad. Le travail d'équipe de la Tune Squad sera-t-il suffisant pour mettre un terme aux plans d'Al-G Rhythm ?

C'est toute la question.

On terminera cet article avec ce qui ressemble à une triste nouvelle. Comme l'indique le Xbox Wire, nos chers amis outre-Atlantique pourront jeter leur dévolu sur des manettes aux couleurs de Space Jam : Nouvelle Ère. Trois pads, trois ambiances :

Tune Squad : Devenez membre de l'escouade et canalisez votre Toon intérieur avec ce contrôleur génial, doté de l'une des couleurs préférées de Bug Bunny - Orange Carotte.

Devenez membre de l'escouade et canalisez votre Toon intérieur avec ce contrôleur génial, doté de l'une des couleurs préférées de Bug Bunny - Orange Carotte. Goon Squad : Si vous vous sentez l'âme d'un cyber-baller, prenez la manette Goon Squad, mais préparez-vous à affronter les Toons sur le terrain.

Si vous vous sentez l'âme d'un cyber-baller, prenez la manette Goon Squad, mais préparez-vous à affronter les Toons sur le terrain. Serververse : Entrez dans le « Serververse » de divertissement Warner 3000 avec ce nouveau contrôleur hors du commun.

Chaque manette, à découvrir aussi dans notre galerie, coûtera 69,99 dollars. Elles seront disponibles le 8 juillet prochain sur le Microsoft Store US et Amazon US. Et notre territoire n'a pas l'air concerné.