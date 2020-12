Space Jam 2 : Un concours pour l'adaptation en jeu vidéo prévue pour le Xbox Game Pass

Si tout se passe comme prévu, et Dieu sait que rien ne se passe comme prévu depuis le début de l'année 2020, Space Jam : A New Legacy sortira en juillet 2021 dans les salles. Il aura droit à son jeu vidéo. Peut-être grâce à vous.

Dans une vidéo mettant en scène Bugs Bunny et le basketteur LeBron James, qui seront tous deux à l'affiche de la suite du cultissime Space Jam, on apprend que Microsoft et Warner Bros. a prévu une adaptation vidéoludique pour 2021. Avec un twist inattendu : les joueurs sont sollicités en vue de sa création.

Looney soit qui mal y pense

Prévu pour être lancé en juin prochain sur Xbox Game Pass, Space Jam A New Legacy ne vous donnera pas l'occasion de mettre la main au panier, puisqu'il s'agira d'un jeu d'arcade - sur lequel vous pourriez avoir une influence. Parce que les personnes qui tiennent les manettes ont aussi de bonnes idées qui leur passent par la tête, et que ce serait malheureux de ne pas en profiter, Xbox organise jusqu'au 30 décembre prochain un concours de création.

Il faudra soumettre ses concepts sur le site officiel, et espérer faire partie des deux gagnants, qui, en plus de voir leur nom dans les crédits du jeu remporteront une Xbox Series S personnalisée, des packs VIP Nike, des objets signés par le joueur des Lakers de Los Angeles, le droit d'assister à une projection privée du film et un atelier d'apprentissage du code.