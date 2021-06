Playstation Plus : Les jeux "gratuits" de juillet 2021 annoncés, un jeu PS5 dans le lot [MAJ]

Chaque mois, Sony offre à ses abonnés PlayStation Plus un cadeau en remerciement de leur fidélité. Le constructeur donne l'opportunité de télécharger des jeux gratuitement. Ceux qui sont proposés en juillet 2021 ont été dévoilés un peu plus tôt que ce que le constructeur japonais espérait.

[Mise à jour 17h30] : Sony vient de confirmer la liste des jeux auxquels auront droit les abonnés PlayStation Plus en août prochain.

Vous avez encore du temps après avoir récupéré les jeux offerts dans le cadre du programme Play At Home (en ce moment, Horizon Zero Dawn) ? Mais comment faites-vous ? Bon, peu importe. Au final, le résultat sera le même : que vous jouiez immédiatement ou non, votre ludothèque peut être à nouveau garnie à zéro frais.

Après Operation Tango, Star Wars Squadrons et alors que Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown est toujours proposé jusqu'au 2 août prochain, ce sont encore trois jeux que Sony Interactive Entertainment compte "offrir" abonnés PlayStation Plus.

C'est en tout cas ce qu'affirme une fuite apparue sur le site français Dealabs et vérifiée par la modération de ce dernier. Et comme le disait la rumeur, la version PS5 de A Plague Tale : Innocence sera bien de la partie.

Voici les jeux à récupérer gratuitement du mardi 6 juillet au lundi 2 août 2021 :

Vivez le récit d'échirant d'Amicia et de son petit frère Hugo, livrés à eux-mêmes au coeur des heures les plus sombres de l'histoire. Pourchassés par l'inquisition et cernés par l'avancée inexorable des hordes de rats, Amicia et Hugo vont devoir apprendre à se connaître et à compter l'un sur l'autre. Submergés par l'adversité, ils devront lutter pour survivre et trouver leur rôle dans ce monde brutal et impitoyable.



Participez à des combats Multijoueur brutaux, fluides et ancrés au sol. Profitez du plus gros contenu Zombies jamais proposé avec trois aventures complètes venues d'outre-tombe. Découvrez Blackout, un mode dans lequel l'univers de Black Ops prend vie sous la forme d'une bataille royale colossale.



Le monde de la WWE est votre Battlegrounds. Dépassez toutes les limites en incarnant vos Superstars et Légendes de la WWE préférées. Combattez dans des environnements interactifs du monde entier avec des capacités spéciales et bonus dans des matchs tels que Steel Cage, Royal Rumble et plus !



Même si Dealabs affirme avoir vérifié l'authenticité de cette information, il convient de prendre cette rumeur avec les pincettes de rigueur en attendant l'annonce officielle de la part de Sony. Nous mettrons bien évidemment cette news à jour lorsque cette dernière tombera.

L'abonnement PlayStation Plus coûte 8,99 euros pour 1 mois, 24,99 euros pour un trimestre et 59,99 euros pour un an.