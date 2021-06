Un nouveau Dead Space serait bien en développement chez EA

L'expression populaire, qui se confirme souvent lorsqu'elle est appliquée à l'industrie du jeu vidéo, affirme qu'il n'y a pas de fumée sans feu. En ce qui concerne les rumeurs d'un retour prochain de la série Dead Space, les braises initiales sont progressivement en train de se transformer en véritable brasier.

Plus tôt cette semaine, nous vous parlions d'une sérieuse rumeur affirmant que le prochain jeu d'EA Motive serait dévoilé le 22 juillet prochain lors de l'EA Play Live. Cette même rumeur laissait entendre implicitement que ce titre sera un nouveau jeu tiré de la licence Dead Space.

Depuis, différents médias anglophones ont apporté leur pierre à l'édifice en affirmant que leurs propres sources confirmaient les informations évoquées ci-dessus. Et l'un d'entre eux a décidé de mettre clairement les pieds dans le plat.

En effet, le site Gematsu affirme que, selon ses propres sources, un nouveau Dead Space est bel et bien en développement chez EA Motive. Et il précise au sujet de ce jeu qu'il est ici question d'une réinvention de la licence Dead Space et non pas d'un nouvel épisode de la série initiale (pas de Dead Space 4 donc).

Dead Space Ultimate Team ?

Malheureusement pour les curieux, Gematsu ne donne pas d'information supplémentaire et ne précise pas ce qu'implique cette "réinvention." À moins qu'une fuite plus conséquente ne survienne d'ici là, il faudra donc attendre l'EA Play Live du 22 juillet prochain à 19h heure de Paris pour en savoir davantage sur ce que mijotent Electronic Arts et son studio vis-à-vis de Dead Space. Si un retour de Dead Space est bien dans les plans de l'éditeur américain comme l'affirment ces différentes sources (comme toujours, il convient de prendre cette rumeur avec des pincettes).

Pour rappel, Dead Space n'a pas eu droit à un nouvel épisode depuis la sortie de Dead Space 3 en 2013.

Que pensez-vous de ces nouveaux éléments ? Le fait que ce potentiel nouveau Dead Sapce soit une "réinvention" et non pas une suite vous satisfait-il ? Ou vous fait-il peur ? En quoi peut consister une réinvention de Dead Space selon vous ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.