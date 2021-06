Sea of Thieves : Jack Sparrow, Davy Jones... On en sait plus sur le DLC gratuit A Pirate's Life

Annoncé totalement par surprise lors de la conférence Xbox de l'E3 2021, le contenu gratuit A Pirate's Life pour Sea of Thieves s'est montré lors d'une présentation intégrale face aux journalistes. Voilà ce qu'on peut vous en dire après de longues minutes de découverte.

En effet, durant 1h30 nous avons pu découvrir en détails le contenu A Pirate's Life et poser nos propres questions aux développeurs. De quoi faire le plein d'informations avant une sortie du contenu additionnel, programmée pour le 22 juin prochain.

Cela ne vous aura évidemment pas échappé, Microsoft et Rare ont noué un partenariat avec Disney pour inclure du contenu de la licence Pirate des Caraïbes dans Sea of Thieves. Coup de génie marketing, le brillant élève SoT peut enfin rencontrer son maitre à penser. C'est donc avec une certaine émotion que Mike Chapman, Directeur Créatif du jeu, nous a parlé de ce projet d'envergure. Le contenu A Pirate's Life est pensé d'abord comme un hommage à l'attraction Pirate des Caraïbes qui a ouvert ses portes en 1967 et également, en 1992, chez nous à Disneyland Paris. Très clairement la nostalgie à l'évocation de cette attraction était présente chez tous les développeurs qui ont parlé du projet lors de cette présentation privée.

Un coup de génie

Histoire d'aller jusqu'au bout des choses, des scènes entières de l'attraction ont été recrées mouvement par mouvement dans Sea of Thieves, avec les mêmes personnages et les mêmes voix qui ont été reprises pour l'occasion. Evidemment on ne peut pas refaire l'attraction en jeu mais toutes les scènes seront visibles à un moment ou à un autre dans le contenu ajouté. De la mise en garde du capitaine-squelette aux soulards dans la taverne renversant un tonneau de rhum.

Entre ode et hommage

Outre l'attraction, le contenu fait évidemment écho à la saga cinématographique éponyme avec l'irremplaçable Johnny Depp et son personnage iconique de Jack Sparrow. Le postulat de départ est simple : que se passerait-il si de manière magique, Jack Sparrow et une partie de son équipage se retrouvaient dans l'univers de Sea of Thieves ? Tout simplement, il ne faut pas chercher plus loin. La liaison est faite par le Monde des Morts du film (l'antre de Davy Jones) et la Mer des Damnées de Sea of Thieves qui tient un peu le même rôle dans le jeu et dont on peut entrevoir une partie à notre mort sur le fameux bateau-fantôme. Jack Sparrow par un passage magique dans l'Antre de Davy Jones se retrouve donc propulsé dans le monde fictif de Sea of Thieves (qui n'est pas la vraie Mer des Caraïbes rappelons-le). Lors de son passage dans cet autre monde/dimension, il va être suivi par Davy Jones et son équipage crabiers qui vont représenter une nouvelle menace pour les joueurs. Simple mais brillant, la liaison entre les deux univers est toute trouvée, et on y croit.

D'une grande intelligence

Mike Chapman promet une tonne de contenus et très clairement on peut s'attendre à avoir en termes de durée de vie une histoire presque aussi volumineuse que les fables du jeu d'origine.

Le contenu est notamment l'occasion d'introduire plusieurs nouveaux ennemis dont des sirènes et donc du combat sous l'eau, des hommes-crabes (poissons, électricités et classiques) et évidemment Davy Jones en personne ainsi que plein d'autres surprises comme le Kraken de Davy Jones visible dans le deuxième film. Evidemment lors de notre aventure nous allons croiser Jack puisque c'est le personnage central du contenu mais aussi une partie de son équipage comme Gibbs, Cotton et visiblement aussi Pintel et Ragetti. Pour affronter les nouvelles menaces nous aurons la possibilité d'utiliser le Trident of Dark Tides, sorte de bâton magique très efficace.

A Pirate's Life va aussi permettre de découvrir de nombreux nouveaux lieux qui s'inspirent tous de l'attraction Pirate des Caraïbes et des films. Ainsi, on pourra admirer l'épave du Black Pearl et d'autres lieux qui sont encore secrets. Le monde de Sea of Thieves va d'ailleurs recevoir des esters eggs un peu partout dans le monde en rapport avec la licence en dehors des fables. Et bien évidemment, un tas de nouveautés cosmétiques pour les joueurs et pour les bateaux vont être disponibles à l'achat. Enfin, The Prison Dog, le fameux chien qui tient des clés entre ses dents fera partie des nouveaux familiers.

ON L'ATTEND.. AVEC GRANDE IMPATIENCE !

Outre le coup de génie marketing, ce contenu est un véritable vent de fraicheur pour Sea of Thieves qui apporte un véritable nouveau contenu à un titre qui commençait à tourner un peu en rond. Tout ce que l'on a pu entrevoir de ce DLC est pensé intelligemment et donne furieusement envie d'en savoir plus. Bref, un coup de maitre de la part de Rare qui devrait énormément plaire aux fans des films et de l'attraction.