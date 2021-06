Square Enix annonce un événement en direct pour les 30 ans de la série Mana

Après une longue traversée du désert, la série Seiken Densetsu, connue sous nos latitudes comme celle des "Mana", semble enfin revenir en grâce, et dans les plannings de Square Enix. Quelques jours après le retour de Legend of Mana, l'éditeur fêtera les trente ans du premier opus, et peut-être évoquer l'avenir.

À voir aussi : TEST de Final Fantasy VII Remake Intergrade : Le Yuffie d'artifice

En voilà encore qui va passer la trentaine, puisqu'il est sorti le 28 juin 1991. L'anniversaire du premier opus éponyme (au Japon) sera l'occasion de fêter la résistance d'une série qui a contribué à écrire quelques belles pages du genre action-RPG... surtout en 2D.

Danse méridienne

C'est ce dimanche 27 juin à 11 heures que l'éditeur lancera les festivités, histoire de revenir en détails (et nous l'espérons, en musique) sur 30 ans de lynchage de lapins, d'épées légendaires et autres survols à dos de dragon kawaii. Le créateur de la série Koichi Ishii sera vocalement présent pour l'occasion, aux côtés du producteur Masaru Oyamada, que nous avions pu rencontrer il y a deux ans.

La page officielle permet officiellement d'espérer quelques annonces concernant le futur de la licence. D'ici là, les plus impatients pourront toujours aller faire un tour sur le site officiel, redécoré pour l'arrivée du Remaster HD de Legend of Mana, attendu le 24 juin sur PC, PS4 et Switch.