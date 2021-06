Castlevania Advance Collection classifié en Australie

Bien que la série Netflix cartonne au point d'avoir une suite et que les joueurs ne cessent de réclamer un retour, Konami n'a toujours pas l'air enclin à proposer du nouveau, hormis sur mobiles, hum, pour Castlevania. Consolation probable avec une nouvelle compilation aperçue au pays des kangourous.

L'organisme de classification australien liste depuis ce vendredi 18 juin un certain Castlevania Advance Collection (voir l'image dans notre galerie). Le genre de nom qui, après Castlevania Requiem et Castlevania Anniversary Collection ne laisse planer presque aucun doute sur son contenu. Ce titre non-annoncé à l'heure où sont écrites ces lignes, mais qui n'a pas probablement pas été inscrit par hasard, devrait, selon toute vraisemblance, regrouper les épisodes Game Boy Advance de la série vampirique de Konami.

Un pack solide

Et ils sont trois à avoir été publiés sur cette machine : Castlevania : Circle of the Moon, Castlevania : Harmony of Dissonance et Castlevania : Aria of Sorrow., le deux derniers avaient eu l'honneur d'être réunis dans un Double Pack.

Sorti par Koji "IGA" Igarashi de la chronologie officielle de Castlevania, Circle of the Moon est le premier épisode de la série à être paru sur la console portable de Nintendo, le 21 mars 2001, à son lancement. Réalisé par Konami Kobe, il est le premier "Metroidvania" 2D depuis Symphony of the Night, Legends et les volets Nintendo 64, l'ayant précédé. Emmenant le joueur dans le très autrichien château Camilla en 1830, il nous voit incarner non pas un Belmont mais Nathan Graves. Ls système de jeu porte sur le Dual Set-up System, des cartes magiques pouvant être combinées pour permettre d'augmenter ses statistiques et obtenir des application magiques.

Sorti en 2002, Harmony of Dissonance a été produit et écrit par Igarashi. Il se déroule en 1748 et nous fait incarner le petit-fils de Simon Belmont et potentiel grand-père de Richter, Juste Belmont. Très proche de Symphony of the Night, il offre lui aussi un double château de Dracula. Des livres associées aux armes secondaires sont là pour apporter de la variété dans les attaques.

Aria of Sorrow date quant à lui de 2003 et apporte un des systèmes les plus appréciés des fans, consistant à collectionner les âmes des ennemis pour profiter de nouveaux pouvoirs - il était même possible de les échanger avec un ami via le câble Link. L'histoire nous projette en 2035, soit 36 ans après la destruction absolue de Dracula par Julius Belmont. On y joue Soma Cruz, un étudiant piégé dans une éclipse solaire et le château du célèbre vampire, capable, comme Alucard, de manier bien des armes différentes.

Il s'agit de trois jeux qui, visuellement, n'ont pas si mal vieilli et qui peuvent encore offrir des heures d'exploration et d'action passionnantes. Restera à voir si cette fuite donnera lieu à un annonce prochainement. Et, dans le cas où une telle compilation se concrétise, si des aménagements sont prévus. Et pourquoi pas la même avec les volets DS, la suite Dawn of Sorrow, le diverstissant Portrait of Ruin et l'extraordinaire mais mésestimé Order of Ecclesia ?