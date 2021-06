Castlevania, Splinter Cell et Far Cry : Netflix fait le plein d'annonces

C'est aujourd'hui que le Netflix Geeked Week LIVE, intégré à la Summer Game Fest et animé lui aussi par Geoff Keighley, a décidé de lever le voile sur les plans de Netflix pour le jeu vidéo... en séries.

Outre des extraits d'Arcane, la série League of Legends, et du Cuphead Show! que vous pouvez découvrir dans notre galerie ci-dessus, le sympathique Geoff accompagné de Rahul Kohli et Mari Takahashi, a procédé à des annonces sensationnelles pour quiconque a envie de voir des adaptations de jeux vidéo sur petit écran aussi réussies que celle de Castlevania.

De l'Ubi et le retour des Belmont !

Les premiers à avoir été présentés sont l'adaptation de Splinter Cell et celle de Far Cry 3 Blood Dragon.

Here's your first look at the Splinter Cell animated series, an adaptation of the bestselling @Ubisoft game.



Derek Kolstad, creator of the John Wick franchise, is onboard to write the series.

Voici le premier aperçu de la série d'animation Splinter Cell, une adaptation de la licence à succès d'Ubisoft. Derek Kolstad, créateur de John Wick, sera le scénariste.

ANNOUNCING - Captain Laserhawk, A Blood Dragon Remix, an adaptation of the bestselling @Ubisoft game is in production with Netflix. #GeekedWeek pic.twitter.com/kJyp8PuRXh - Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

Annonce : Catpain Laserhawk, A Blood Dragon Remix, une adaptation du jeu d'Ubisoft en production avec Netflix.

Il s'agira selon les mots du producteurs Adi Shankar d'une dystopie Cyberpunk prenant place en 1992. Attendez, il y en a une autre :

Netflix and @Ubisoft are developing a brand new Far Cry animated series. #GeekedWeek pic.twitter.com/BX4FkS9v5r - Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

Netflix et Ubisoft développent une nouvelle série animée Far Cry.

Et comme promis, le réalisateur Samuel Deats va prolonger l'aventure Castlevania, d'une façon dont JE vous avais parlé il y a bien longtemps avec MES infos que je m'étais inventées tout seul.

The Castlevania Universe is getting even bigger.



An all new series starring Richter Belmont (the son of Sypha and Trevor) and Maria Renard, set in France during the French Revolution, is currently in the works. #GeekedWeek pic.twitter.com/tsdeDpvNGQ - Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

L'univers de Castlevania va s'agrandir. Une nouvelle série avec Richter Belmont (fils de Sypha et Trevor) et Maria Renard, placé durant la Révolution Française, est actuellement en développement.

Bon, alors, Richter en 1792, fils de deux personnages qui évoluaient en 1475 et des bananes, en oubliant Christopher, Soleil, Simon et Juste, je ne sais pas comment cela va se passer. Mais attendons de voir.

*great great great (however many greats) grandson 😉 - Samuel Deats (@SamuelDeats) June 11, 2021

Bon, c'est corrigé. Dieu merci.