Lost in Random ne commet aucun impair et conte son histoire en vidéo

Dévoilé il y a un an presque jour pour jour, le nouveau projet des développeurs de Fe, qui passera lui aussi par le label EA Originals, n'a rien laissé au hasard et a sagement attendu que l'E3 s'en soit allé pour pointer le bout de son nez du côté de Tribeca.

Lost in Random transportera le joueur dans le monde d'Aléa. Le genre d'endroit qui laisse supposer que tout peut s'y produire. Le joueur y incarnera une pauvrette, Paire, sur les traces de sa soeur kidnappée, intelligemment baptisée Impaire. Sur son chemin, des créatures semblant tout droit échappées d'un long-métrage de Tim Burton ou de l'esprit torturé d'American McGee. Mais heureusement, elle sera accompagnée d'un dé vivant, quant à lui très intelligemment nommé Décisse.

Un dé indé

Beaucoup plus bavard et bizarre que Fe, Perdu dans Hasard sera aussi bien plus tourné vers l'action, l'héroïne étant prête à croiser le fer et jouer du lance-pierre à tout moment. Ce conte "baroque au message moderne", admettons, bénéficie d'un savoir-faire, celui de Ryan North.

Le créateur d'Adventure Time et The Unbeatable Squirrel Girl se charge du scénario de ce Lost in Random, attendu pour cette année sur PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Ceci vous la coupe, n'est-ce pas ?