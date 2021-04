Alan Wake 2 serait en chantier chez Remedy et Epic Games

S'il a été très bien accueilli par la critique et par les joueurs qui s'y sont essayés lors de sa sortie sur Xbox 360 en 2010 (le temps passe vite quand on s'amuse), Alan Wake n'a initialement pas rencontré le succès commercial escompté. Ce qui a mis un coup de frein brutal à la mise en chantier de sa suite. Malgré cela, Remedy n'a jamais perdu espoir de remettre son romancier torturé sur le devant de la scène. Et à en croire une nouvelle rumeur, il a bien fait.

La rumeur du jour vient du toujours très fiable Jeff Grubb, journaliste américain de VentureBeat. Au cours de sa dernière émission diffusée sur Twitch, le journaliste a affirmé qu'Alan Wake 2 est actuellement en chantier et qu'il sera le fruit d'un partenariat entre Remedy Entertainment et Epic Games :

J'ai entendu dire que Remedy va faire Alan Wake 2 avec Epic. Cela devrait être la suite que les fans de cette série attendent. Il y a eu une bataille d'offres mais Epic proposait le meilleur contrat d'édition. Il semblerait donc qu'Alan Wake 2 arrive. Je ne sais pas exactement quand ils vont l'annoncer mais c'est ce que j'ai entendu.

Quand ? Comment ? Où ?

Si Jeff Grubb dit vrai, et ses précédents scoops poussent à accorder du crédit à ce qu'il dit, ce partenariat entre Remedy et Epic Games pousse à se poser la question des plates-formes qui recevront Alan Wake 2. S'il paraît évident que le jeu sortira sur PC, via l'Epic Games Store, il serait logique qu'il soit également proposé sur consoles Xbox (Xbox Series X|S au moins). Mais quid de la PS5 ? Epic sortira-t-il le jeu sur la console de Sony alors que le premier épisode n'est jamais sorti sur consoles PlayStation ? Seul l'avenir nous le dira.

À noter également qu'il n'est pas précisé si ce mystérieux Alan Wake 2 est produit dans le cadre du partenariat autour de deux jeux multi-platform annoncé l'année dernière par Remedy et Epic ou s'il est question d'un nouvel accord. Pour rappel, le contrat rendu public l'année dernière concernait deux jeux : un AAA alors en pré-production et un projet de moindre envergure se déroulant dans le même univers que le premier jeu. Affaire à suivre donc.

Que pensez-vous de cette rumeur ? L'officialisation de la chose vous réjouirait-elle ? Sur quelles plates-formes un Alan Wake 2 sortirait-il selon vous ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.