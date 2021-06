Xbox Games Showcase Extended : Du gameplay pour Sea of Thieves A Pirate's Life

Vous le savez, A Pirate's Life, le prochain DLC de Sea of Thieves, arrivera le 22 juin prochain sur Pc et consoles Xbox. Eh bien, voici quelques minutes de gameplay diffusé hier lors du Xbox Games Showcase Extended.

À voir aussi : E3 2021 : On a semé la police dans Road 96, le nouveau road-trip narratif de DigixArt

Après la cinématique et les premiers détails sur Sea of Thieves : A Pirate's Life, la fameuse mise à jour gratuite qui verra Jack Sparrow arriver dans le jeu pour une toute nouvelle aventure, le Xbox Games Showcase Extended a été l'occasion pour Microsoft de montrer un peu plus de gameplay, en vidéo ci-dessus.

Pirates !

Les voici aujourd'hui directement chez vous, qui vous permettront d'avoir un petit aperçu en images de gameplay de ce qui vous attend en compagnie de Jack Sparrow, de Davy Jones et d'autres ennemis tous plus étranges les uns que les autres.

Rappelons que le dimanche 20 juin à 20h, heure française, on en saura encore plus sur ce qui nous attend dans ce Sea of Thieves : A Pirate's Life Showcase.