DICE Los Angeles renommé, un nouveau projet teasé

L'antenne californienne de Digital Illusions Creative Entertainment, que l'on connaît sous l'acronyme DICE, s'est trouvé une identité propre. L'indépendance déclarée, les premières intentions post-Battlefield 2042 se découvrent.

DICE Los Angeles se nomme désormais Ripple Effect Studios. Le studio situé à Los Angeles est dirigé par Christian Grass et, comme on l'avait appris en janvier dernier, supervisé par Vince Zampella. Le projet en cours est un mode de Battlefield 2042 pour le moment encore secret (mais pas un Battle Royale), teasé comme "la prochaine grande expérience" et qui sera dévoilé le 22 juillet prochain lors de l'EA Play LIVE.

Voici les mots du directeur général de la structure :

Chez Ripple Effects Studios, l'accent est mis sur l'innovation et la qualité pour chaque projet, car même une petite idée peut changer le monde. C'est ce qui définit le nouveau nom du studio. Nous sommes très fiers de notre travail, et DICE LA et l'équipe de DICE feront partie de notre ADN pour toujours. Mais au cours des huit dernières années, nous avons développé notre propre culture et notre propre façon de faire les choses. Nous avons hâte de nous tourner vers l'avenir, d'agrandir l'équipe et d'établir notre propre identité.

Petite surprise, dont on pouvait se douter : en changeant de nom, DICE Los Angeles veut aussi démontrer avoir un peu plus d'assurance. Le communiqué d'Electronic Arts explique très rapidement qu'en plus du développement sur Battlefield 2042, Ripple Effect "commence le développement d'un projet qui n'a pas encore été annoncé". Gageons que ce premier projet du studio sera assez bon pour qu'on n'ait pas à le renommer... Repulse Effect.

Un avant-goût de l'EA Play Live

Ce jeudi 8 juillet, les fans de FPS made in EA auront de quoi satisfaire leur curiosité. À partir de 19h00, dans la fenêtre ci-dessus, un épisode d'À la une - EA Play Live sera diffusé en direct. Il sera consacré à Battlefield 2042 et Apex Legends. Une discussion animée par Stella Chung, d'IGN, se tiendra entre le manager de DICE, Oskar Gabrielson, Christian Grass, Vince Zampella et Chad Grenier, réalisateur du Battle Royale placé dans l'univers de Titanfall.

Rappelons que Battlefield 2042 sera disponible le 22 octobre prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4 et Xbox One.