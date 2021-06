Epic Games Store : Deux titres supersoniques gratuits la semaine prochaine

Alors que les démos des Steam Game Festival et du Summer Game Fest font les beaux jours des joueurs curieux, la boutique en ligne d'Epic ne se laisse pas démonter, et en place une pour un éditeur particulièrement discret durant cette semaine de festivités vidéoludiques.

Après vous avoir contraints à reprendre le chemin du Bureau, puis l'Epic Games Store vous proposeront bientôt un vent de fraîcheur résolument rétro, puisque Sonic Mania et un jeu très inspiré par OutRun, Horizon Chase Turbo se téléchargeront gratuitement entre le 24 juin et le 1er juillet. Cette semaine, ce sont Hell is Other Demons et Overcooked 2 qui sont offerts.

Porc Epic Games

Faute de profiter d'un nouvel épisode du plus célèbre des hérissons fictionnels ou vivants, les joueurs enamourés pourront ainsi profiter du dernier opus 2D en date. Rappelons que ce dernier avait particulièrement convaincu notre spécialiste maison Angel, qui en connait un rayon sur le sujet, puisque sa barbe s'avère aussi piquante que les pics du mammifère.

Rappelons pour ceux qui en veulent toujours plus que SEGA a récemment annoncé une palanquée de titres estampillés Sonic, de quoi prolonger à terme le plaisir de ceux qui découvriront pour la première fois l'un des épisodes 2D les plus denses de la saga.