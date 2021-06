Epic Games Store : Le jeu offert cette semaine vous ramène au Bureau

À une semaine du terme de leurs Méga Soldes estivales, les parents de l'Unreal Engine et de Fortnite, on décidé de passer un coup de fil à des amis résidant à Espoo en Finlande. Résultat, le jeu offert cette semaine vous raconte des... Faden.

À voir aussi : PlayStation Store : L'offre Doubles Réductions en cours, jusqu'à -60% pour les abonnés PS Plus

Vous avez aimé votre découverte de Frostpunk, gentiment offert il y a 7 jours ? Mais depuis que vous avez plongé dedans, vous avez le cafard à cause de votre impuissance face à des problèmes douloureux ? Pas de problème, jusqu'au 17 juin, vous avez avoir de quoi vous rattraper.

En plus de vous proposer désormais Genshin Impact, l'Epic Games Store offre Control à tous ses fidèles pendant une semaine. Et là vous avez l'avoir, la patate. En revanche, vous ne bénéficierez pas des extensions, il ne s'agit pas de l'Ultimate Edition.

Suite à l'invasion d'une agence secrète new-yorkaise par une force mystique inconnue, il vous revient de devenir directrice afin de reprendre le contrôle.



Dans ce jeu d'action-aventure surnaturel à la 3ème personne créé par le studio de développement de jeux vidéo Remedy Entertainment, il vous faudra maîtriser pouvoirs surnaturels, munitions modifiables et environnements réactifs, le tout en combattant au sein d'un monde implacable et imprévisible.



Control raconte l'histoire de Jesse Faden et de sa quête personnelle de réponses, tandis qu'elle endosse son nouveau rôle de directrice. Le monde de Control possède sa propre histoire, tout comme les alliés que Jesse se fera au fil du temps. Alors que Jesse coopère avec d'autres agents du Bureau, elle fait la découverte d'étranges expériences et secrets.

Chez nous, le jeu d'action et d'aventure paranormal de Remedy avait remporté un franc succès (voir le TEST de Rami). Pour le récupérer et le garder aussi longtemps qu'existera la boutique d'Epic Games, c'est par ici que ça se passe. À noter que la semaine prochaine, vous aurez droit à Hell is other Demons et Overcooked! 2.