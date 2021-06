Bethesda : Pete Hines et Todd Howard s'expriment sur l'exclusivité Xbox des prochains jeux

Dans le giron de Microsoft (qui s'est délesté de plus de 7 milliards de dollars) depuis quelques mois, Bethesda a pu montrer deux jeux durant la conférence conjointe du dimanche 13 juin. Et fait pleurer des joueurs PlayStation tristes de ne pas pouvoir y jouer.

Starfield et Redfall ne sortiront que sur PC et consoles Xbox. L'absent The Elder Scrolls VI n'arrivera pas non plus sur PS5. Pour certains fans fidèles à PlayStation en termes de hardware, qui pourront quand même profiter de Deathloop, ça ne passe pas.

Interrogé par Gamespot, le vice-président du marketing et des communications de Bethesda, Pete Hines, a tenu à dire qu'il comprenait la frustration des joueurs PlayStation :

Si vous êtes un grand fan de ce que nous créons et qu'un de nos jeux n'est plus disponible sur votre plateforme, je comprends parfaitement que vous soyez mécontent ou énervé. Vraiment, je comprends. Ce sont des sentiments et frustrations légitimes. Comment devriez-vous gérer cela ? Je n'en ai pas la moindre idée. Je n'aurais jamais la prétention de dire: " Oh, voici comment vous pouvez vous sentir mieux".



Je ne sais pas comment apaiser les craintes et les inquiétudes des fans de PlayStation 5 si ce n'est de dire : "Eh bien, je suis aussi un joueur PlayStation 5, j'ai joué à des jeux sur cette console et il y a des jeux que je vais continuer pour jouer dessus, mais si vous voulez jouer à Starfield, c'est sur PC et Xbox, désolé". Tout ce que je peux vraiment dire, c'est que je m'excuse, car je suis certain que c'est frustrant pour les gens. Mais je ne peux pas faire grand-chose.

Un mal pour un bien ?

Autre son de cloche de la part de Todd Howard. Dans la longue entrevue accordée au Telegraph, le grand créatif de la société, le fait de ne plus se concentrer que sur le PC et les Xbox Series X et S est un avantage.

Vous ne voulez jamais mettre qui que ce soit de côté, n'est-ce pas ? Mais au final, le fait de pouvoir me concentrer et faire le jeu que je veux faire, sur les plateformes sur lesquelles je veux le faire, et pouvoir vraiment m'appuyer sur celles-ci, cela va permettre d'avoir un meilleur produit.

Autrement dit, moins de perte de temps pour gérer les spécificités des supports. Moins de questions, aussi, pour savoir pourquoi il manque une image par seconde et quatre pixels sur l'une et un trois secondes de chargement sur l'autre. En fait, ça doit être un soulagement, quelque part.

Le fait que les jeux Bethesda atteignent le Game Pass au jour de lancement sera également un plus. Et il semble laisser planer l'espoir que plus de joueurs pourront peut-être s'adonner à Starfield.

Je dirais que j'ai envie que tout le monde ait la possibilité d'y jouer d'une manière ou d'une autre.

Doit-on y voir un espoir pour un jour lointain ?

Starfield est attendu pour le 11 novembre 2022 sur PC et Xbox Series X|S.