Turtle Beach annonce un manche complet de simulation aérienne : Le VelocityOne Flight

On connaissait jusqu'ici Turtle Beach pour son matériel audio, il faudra désormais également les compter parmi les fournisseurs de manettes de simulation de vol. C'est un système qui semble assez complet sur le papier, en tout cas suffisamment pour qu'on commence à s'y intéresser, car il devrait permettre aussi bien aux possesseurs de PC que de Xbox de s'adonner aux joies de la simulation de vol.

Le VelocityOne Flight, c'est son petit nom, est un manche qui entre par la porte de la simulation de vol sur console. C'est déjà beaucoup d'associer simulation et "console", mais les temps changent et avec l'arrivée de Flight Simulator 2020 le 27 juillet prochain sur Xbox X|S, il va bien falloir utiliser autre chose qu'un pad si on veut s'y croire.

Bien entendu il sera aussi compatible PC, mais dans ce cas, il faut des arguments pour se placer en face des périphériques Thrustmaster et Logitech. Et les arguments, ils sont plutôt pas mal à première vue. Ces quatre leviers, par exemple, dont les poignées sont interchangeables peuvent le destiner à un usage sur un gros porteur aussi bien que pour des machines plus petites.

Un trim d'avance

La roue de trim est également fort sympathique, surtout si elle est motorisée et automatique, tout comme sur un véritable appareil (ce n'est pas précisé dans les informations à notre disposition). Une douzaine de voyants d'état viennent ajouter de la sécurité et de l'ergonomie aux vols virtuels et de très nombreuses commandes à la nomenclature Xbox se trouvent sur le manche lui même. Un écran LCD central vient compléter ce matériel qui semble à la fois massif et qualitatif.

Reste à l'apprécier à l'usage à la fois sur console et sur PC, car l'investissement ne devra pas se faire à la légère. S'il n'a pas de date de sortie précise (c'est "cet été"), son prix est déjà connu. À un peu moins de 350€ et sans palonnier (si vous voulez être complet avec un manche pareil, vous devez forcément songer à un palonnier), il vaudra peut être mieux attendre un essai que nous espérons pouvoir vous proposer dans les semaines à venir.

En attendant, pensez vous que FS2020 sera un succès aussi sur console ? Prévoyez vous d'en faire l'achat si vous disposez déjà d'une série X/S ?