E3 2021 : No More Heroes 3 touche presque au but avec du gameplay

En dépit d'un Nintendo Direct pas trop dégoûtant en termes de surprises et d'annonces, de nombreux joueurs sont restés interloqués par certaines absences. Mais dans le cas des nouvelles aventures de Travis Touchdown, il fallait simplement attendre quelques minutes de plus.

C'est peu après la fin du Nintendo Direct, durant le Treehouse de Nintendo que No More Heroes III s'est présenté. Et pendant plus de 25 minutes, par-dessus l'marché. Ce nouvel épisode placé chronologiquement 9 ans après No More Heroes 2 et 2 ans après Travis Strikes Again n'avait pas pour vocation de simplement montrer un nouveau trailer. Le gameplay était à l'honneur.

Travis Touchdown est de retour à Santa Destroy après dix ans d'absence. À son arrivée, il va découvrir une gigantesque île artificielle abritant une métropole flottant sur la mer, et un mystérieux objet en vol stationnaire au-dessus. À quelle espèce d'assassins timbrés Travis fait-il donc affaire cette fois-ci ?!

Durant cette présentation, pas mal de combat, qui reste dans la droite lignée de épisodes précédents, avec un usage très particulier des capteurs de mouvements. Mais aussi un petit tour chez Travis pour découvrir sa penderie, jouer avec Jeane, la chatte, ou se lancer dans des mini-jeux. Tout en pouvant retrouver la patte irrévérencieuse de Suda 51. Que du bonheur, en somme.

No More Heroes III est attendu pour le 27 août prochain sur Nintendo Switch.