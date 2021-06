Battlefield 4 a refait le plein de joueurs, EA rouvre des serveurs

L'apparition récente de Battlefield 2042 sur les scènes virtuelles a eu un effet intéressant sur la licence. Les joueurs ont reporté leur impatience non pas sur le dernier épisode en date, mais celui paru en 2013.

Proposé gratuitement aux abonnés Amazon Prime en ce joli mois de juin (l'offre vient de se terminer), Battlefield 4 a connu une recrudescence de joueurs importante depuis l'E3. Tellement que des pics importants ont été observés sur Steam et vus quelques joueurs américains se lamenter de l'attente entre les parties. Pour un jeu âgé de 8 ans, c'est fort.

Electronic Arts a vu, Electronic Arts a réagi, Electronic Arts a écrit :

Salut tout le monde,



Nous avons été absolument soufflés par votre enthousiasme et vos réactions à la récente révélation de Battlefield 2042. Depuis, beaucoup d'entre vous sont revenus dans Battlefield 4 pour avoir déjà un avant-goût du retour à la guerre totale. Nous avons surveillé votre expérience et avons remarqué que les temps d'attente dans la région Ouest des États-Unis étaient beaucoup plus longs que dans les autres régions. Bonne nouvelle, nous avons augmenté la capacité du serveur pour cette région - vous pouvez vous attendre à moins d'attente et plus de jeu.



Nous continuerons de surveiller les temps d'attente et apporterons d'autres ajustements si nécessaire.

Une drôle d'anecdote avant l'arrivée de Battlefield 2042, épisode multijoueur qui promet des affrontements à 128 joueurs avec des conditions météorologiques extrêmes aléatoires en temps réel qui en mettent plein la vue. Le FPS futuriste de DICE sera disponible le 22 octobre prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4 et Xbox One. Un nouvel aperçu est prévu pendant l'EA Play Live le 22 juillet prochain.

