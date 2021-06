E3 2021 : Marvel's Guardians of the Galaxy se confirme sur Nintendo Switch mais en Cloud Gaming

Les fans de Marvel et de Nintendo seront ravis d'apprendre que Marvel's Guardians of the Galaxy sortira également sur la console hybride japonaise, mais dans une version un peu particulière. Futuriste, dites-vous ?

À voir aussi : E3 2021 : Revivez le (court) Capcom Showcase (REPLAY)

Bonne nouvelle : vous pourrez jouer avec Star-Lord et toute la team des Gardiens de la Galaxie sur Nintendo Switch en plus des versions PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC. Mieux, le Nintendo Direct de cet E3 2021 fut l'occasion de découvrir une date également pour cette version à savoir : 26 octobre 2021. Bon, la même que les autres versions, soit. Mais ça va mieux en le disant.

Il ne s'agira en revanche pas d'un portage classique, mais d'une Cloud Version, un procédé déjà expérimenté avec Assassin's Creed Odyssey ou Resident Evil 7. Forcément le hardware (actuel) de la Switch aurait sans doute été bien à la peine poure faire tourner le jeu qui se relève tout de même assez ambitieux. Renvoyons d'ailleurs les plus curieuses aux impressions super complètes de notre Plume intergalactique, qui a pu l'apercevoir avant tout le monde, le coquin.

C'est mieux que rien, diront certains. Mais l'expérience ne risque pas d'être optimale.