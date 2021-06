Summer Game Fest : Suivez le lancement ce jeudi 10 juin à 20h00

À deux jours de l'entrée en matière d'un E3 2021 qui s'annonce très dense, c'est à Geoff Keighley et ses équipes de lancer leur événement estival. Le Summer Game Fest démarrera avec une cérémonie d'ouverture à suivre ici-même.

Cet événement courant sur plusieurs semaines, et que le producteur et animateur canadien des Game Awards présente comme le nouveau point d'ancrage de l'industrie couper son ruban ce jeudi 10 juin. Il faudra être devant son écran à 20h00 très précises pour découvrir les surprises que nous réserve le Summer Game Fest Kickoff Live.

Des World Premiere et du spectacle

Il s'agira de frapper un grand coup durant ce moment privilégié qui devrait durer 2 heures et sera suivi du Day of the Devs d'iam8bit et Double Fine. Il faut s'attendre à plus d'une douzaines de développeurs du côté des intervenants et une trentaine de jeux ayant quelque chose à dire et montrer, tandis que des invités tels que Jeff Goldblum et Giancarlo Esposito se succéderont aux côtés du maître de cérémonie.

On sait déjà que la Saison 4 de Call of Duty Warzone, Among Us, Evil Dead The Game, les parents d'Escape From Tarkov ou encore le prochain jeu de Gearbox ne seront pas loin. Et les surprises ne devraient pas manquer.

Pour donner du rythme et mettre de l'amour dans les oreilles des viewers, le Sonic Symphony Orchestra nous honorera d'une performance pour les 30 ans du hérisson bleu, le groupe Japanes Breakfast jouera son morceau GLIDER, présent dans la B.O. de Sable, et les désormais vieux briscards de Weezer seront aussi de la fête. Bref, le programme s'annonce bien rempli. Enjoy !