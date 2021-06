Elden Ring : Structure, prise en main, durée de vie... Hidetaka Miyazaki livre de nombreux détails

Geoff Keighley avait suffisamment fait monter la sauce pour que tout le monde l'attente : Elden Ring aura marqué le Summer Game Fest 2021 en dévoilant enfin l'ampleur de l'aventure via une bande-annonce qui va faire parler... à commencer par le vénérable Hidetaka Miyazaki.

À voir aussi : Elden Ring : De la coop en ligne prévue ?

Le réalisateur du prochain Souls-like en date a accordé une loooooongue interview à nos confrères d'IGN, histoire d'expliciter les mécaniques et autres modifications qui attendent les joueurs dans ce titre qui profite de la plume de l'écrivain George R.R. Martin, qui n'a pas ménagé sa peine :

Dans le cadre de la création de ce vaste monde, nous voulions largement faire participer George R.R. Martin, et son implication nous a permis d'enrichir la narration bien plus que nous n'aurions pu le faire seul.

Jump In

Comme nous le soupçonnions lors du Summer Game Fest, la proposition sera plus souple que les précédentes productions de From Software, parfois aussi lourdes que l'humour de la rédaction :

Par exemple, le joueur peut désormais sauter ou monter à cheval, et il y a un certain nombre de nouveaux ajouts lors des combats, qui offrent une plus grande liberté que dans nos précédents jeux. Je pense qu'une autre différence majeure réside dans les nombreux chois dont vous disposerez en combat. Même si vous pouvez toujours attaquer de front, nous avons également pensé à un certain nombre d'éléments tels que la possibilité d'invoquer les esprits des ennemis décédés, et de les utiliser comme alliés dans les batailles. Nous voulons laisser les joueurs combiner ces différents éléments pour trouver leur propre stratégie, et même adopter des approches indirectes du combat au besoin.

En revanche, la structure du studio reste respectée, puisqu'un hub central permettra d'aller trucider du demi-dieu comme bon vous semble, les différentes zones d'Elden Ring étant plus immédiatement accessibles :

Le monde des Lands Between est principalement constitués de six grandes zones. Bien que les zones soient alignées de manière à ce que vous les abordiez normalement dans un ordre spécifique, vous serez libres de ne pas le suivre. Nous voulions offrir une liberté dans la progression : vous ne pourrez pas accéder à tout dès le début, mais il existe de nombreuses façons différentes d'aborder chaque zone. Et il y a beaucoup de liberté quant à l'ordre dans lequel vous abordez les différents domaines également.

Liberté, égalité, longévité

Dans le même ordre d'idée, la gestion des compétences se déconfinera également, histoire de rester dans l'air du temps :

Je pense qu'une chose qui mérite d'être mentionnée, ce sont les compétences, qui sont une caractéristique de nos précédents jeux. Encore une fois, nous nous concentrons sur le niveau de liberté qu'elles peuvent offrir. Auparavant, chaque compétence était attachée à une certaine arme, mais vous pourrez désormais échanger librement des compétences entre une grande variété d'armes.

Et pour ceux qui en veulent toujours plus, Famitsu a également pu aborder le sujet plus terre-à-terre de la durée de vie :

J'ai joué sans faire trop de détours et je pense que nous sommes aux alentours de 30 heures, mais honnêtement je ne sais pas encore. L'intention est d'élargir le jeu et de proposer une grande profondeur.

Elden Ring est (très) attendu pour le 21 janvier 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.