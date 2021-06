E3 2021 : Babylon's Fall s'illustre avec du gameplay et une sortie sur PS5

PlatinumGames a piqué une tête durant cet E3 2021, et plus précisément durant la conférence Square Enix pour montrer Babylon's Fall, histoire de tenir ses promesses. Le titre résolument action se laisse découvrir davantage, et permet enfin de se faire une idée quant à son gameplay.

Le jeu d'action qui se déroule au cinquième millénaire s'est laissé voir le temps d'une vidéo de gameplay de plusieurs minutes. Ce qi permet de se faire une idée sur le gameplay et ainsi découvrir que cela reste dans la veine des titres du studio. Notons que le jeu pourra se jouer en coopération jusqu'à 4 individus et du contenu gratuit sera proposé après la sortie.

Une bêta découpée en trois phases sera en effet disponible prochainement. La première débutera fin juillet sur PC, puis intégrera la PS4 et ensuite la PS5. Vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire par ici. Tous les résultats et les retours des joueurs obtenus lors des tests de la bêta fermée seront consultés par les équipes de développement et serviront à améliorer la qualité du titre.

Babylon's Fall sortira sur PC, PS4 et PS5, sans qu'aucune date n'ait été encore annoncée.