Elden Ring : De la coop en ligne prévue ?

Elden Ring s'est dévoilé plus en détails hier soir lors du Summer Game Fest via un trailer qui a beaucoup fait parler. Depuis, pas mal de bruits ont circulé, dont la possibilité que le jeu soit jouable en coop.

À voir aussi : Summer Game Fest : Elden Ring dévoile du gameplay 100% From Software et une date de sortie !

Heureusement pour nous, Bandai Namco est venu clarifier la situation via un post sur le site officiel du jeu. Oui, il sera possible de jouer à la prochaine aventure de From Software avec des potes afin que la douleur soit un peu moins intense. On pourra ainsi vivre l'aventure écrite par Georges R.R. Martin avec jusqu'à quatre amis connectés en ligne.

No pain no gain

C'est la première fois qu'un Souls-like tente l'aventure de la coop, et on imagine donc que les mécaniques de gameplay ont été taillées sur-mesure pour cet exercice. Bien sûr, la grande question concerne le niveau de difficulté du titre. L'aventure sera-t-elle plus facile avec des potes ?La difficulté augmentera-t-elle avec le nombre de joueurs ?

Réponse le 21 janvier 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.