Star Wars Jedi Fallen Order : Les versions PS5 et Xbox Series X|S sont dispo, voici les nouveautés

Plus d'un an après sa sortie initiale, Star Wars : Jedi Fallen Order est enfin disponible sur Xbox Series X|S et PS5 avec quelques améliorations techniques au passage.

À voir aussi : PS5 : Horizon Forbidden West lui aussi repoussé ? Sony prend les devants

Les Jedi en herbe peuvent donc désormais repousser le côté obscur de la Force sur consoles next gen, et ce, au prix de 39.99€. Sachez au passage qu'EA ne souhaite pas se mettre ses clients à dos, et que si vous avez déjà acheté le jeu sur les consoles de huitième génération, l'upgrade vers la PS5 et la Xbox Series sera complètement gratuite.

Grâce à ce pas dans la modernité, les joueurs vont pouvoir profiter de textures et d'éléments en haute résolution, de la 4K, du HDR, d'un framerate de 60 fps, et de temps de chargements bien plus rapides (là, c'est lié au SSD de votre machine, et pas vraiment au jeu).

Et pour du 4K 60fps, il y a le PC

Sachez qu'il sera toutefois possible de varier entre deux préréglages graphiques, en activant ou pas le mode performance. En clair, en l'activant, on profite de 60 images secondes mais en 1440p, tandis que désactivé, on aura droit à de la 4K, mais il faudra se contenter de 30 FPS.

Mauvaise nouvelle pour les joueurs qui disposent de la Xbox Series S, puisque cette dernière ne propose que du 1080p à 60 fps (rien de vraiment très next gen' donc). Pour tout savoir, on vous suggère d'aller jeter un oeil à la FAQ officielle qui se trouve à cette adresse.