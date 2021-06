Resident Evil Infinite Darkness : Découvrez l'introduction musclée de la série Netflix

Ceux qui ont eu le temps de faire trois fois le tour du Village à cloche pied savent qu'ils pourront bientôt retrouver la licence Resident Evil via une nouvelle série Netflix. Si quelques informations avaient déjà pu nous indiquer la direction prise par Infinite Darkness, la plateforme de streaming en dévoilait il y a quelques heures les premières minutes.

Malgré l'extrait du mois d'avril, n'espérez pas apercevoir les visages des héros Leon S. Kennedy et Claire Redfield, puisque ces quelques minutes d'animation préfèrent se concentrer sur l'atterrissage quelque peu mouvementé des "Chiens Fous" de l'armée américaine, bien loin des marbrures de la Maison Blanche que nous avions déjà pu découvrir.

Qu'ils viennent le chercher

C'est en effet au coeur de la République fictive du Penamstan, en proie à une bonne vieille guerre civile, que les militaires de l'Oncle Sam débarquent. Cette brève séquence respecte tout de même bien des conventions de la série, puisque l'on pourra y voir un hélicoptère se crasher, un vilain antagoniste aux lunettes fumées donner l'impression de tirer les ficelles, et un lance-roquettes facilement reconnaissable.

La série d'animation en images de synthèse réalisée par Eiichiro Hasumi et produite par Hiroyuki Kobayashi situera le coeur de son action bien plus tard, en 2006, alors que Leon a troqué son uniforme pour un costume plus respectable.

Rappelons à ceux qui s'inquiéteraient de découvrir ici une action qui nous rappelle les pires heures de Resident Evil 5 que les acteurs Nick Apostolides et Stephanie Panisello reprendront heureusement leurs rôles respectifs. On a failli avoir peur. Logique, pour une série qui s'inspire de la plus célèbre saga de survival horror, non ?

Le premier épisode de Resident Evil Infinite Darkness sera disponible le 8 juillet sur Netflix.