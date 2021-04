Resident Evil Infinite Darkness précise son arrivée sur Netflix en vidéo

Resident Evil Village était à la fête il y a quelques heures, le dernier showcase de Capcom nous offrant encore un aperçu de ce qui nous attend prochainement. Mais alors que les parents et les enfants avaient avalé leur potage depuis longtemps, une célèbre plateforme de vidéo à la demande s'est incrustée.

C'est en juillet prochain que Netflix proposera de regarder la série d'animation Resident Evil : Infinite Darkness. La série d'animation en images de synthèse réalisée par Eiichiro Hasumi, produite par Hiroyuki Kobayashi et bénéficiant du travail de Yugo Kanno (qui a notamment travaillé sur les deux Nioh) à la bande-son met en scène Leon S. Kennedy et Claire Redfield. Comme on a pu l'apprendre il y a quelques jours, en anglais, ces deux personnages iconiques de la licence sont doublés par leurs acteurs de Resident Evil 2.

Série noire pour Maison Blanche

Et pour celles et ceux qui voulaient un peu plus que des mots, Netflix a ajouté une bande-annonce éloquente pour ce feuilleton en 8 épisodes prenant place en 2006. On y découvre Leon, agent fédéral, croisant Claire, toujours membre de l'ONG TerraSave dans les couloirs de la Maison Blanche. Et comme à chaque fois, ou presque, qu'ils se retrouvent, des zombies surgissent de partout.

Rappelons qu'une autre série live-action est en cours de production et qu'un reboot cinématographique devrait nous parvenir en septembre prochain, pour un quart de siècle dignement fêté.