Axiom Verge 2 arrivera aussi sur PS4 et PS5 cet été (si tout va bien)

Vous commencez à avoir l'habitude : en cette période pleine d'incertitude, il faut savoir faire preuve de patience, et pas qu'un peu. Annoncé à la fin de l'année 2019 sur Switch, puis sur PC, la suite d'Axiom Verge visera finalement un public plus large qu'escompté, comme vient de l'annoncer son créateur bien (pré)nommé.

Axiom Verge 2 arrivera donc également sur PS4 et PS5, qu'on se le dise. Tom Happ, l'homme à tout faire du studio qui porte d'ailleurs son nom, a profité du Day of the Devs diffusé dans la continuité du Summer Game Fest hier soir pour l'annoncer, même si la sortie simultanée n'est pas assurée sur les deux consoles de Sony :

Je suis ravi de pouvoir confirmer que la version PS4 sera disponible dès le lancement d'Axiom Verge 2. Je vais faire de mon mieux pour que la version PS5 soit prête d'ici là, mais cela pourrait prendre un peu plus de temps, car je veux vraiment profiter de ce système d'assistance dans le jeu !

Entre les deux, mon coeur balance

Prévu pour cet été, Axiom Verge 2 s'annonce déjà comme plus "accessible" aux différents profils de joueurs, Happ ayant visiblement entendu les critiques formulées au premier opus :

J'ai abordé le problème de la difficulté de deux manières. D'abord, j'ai fait en sorte que les joueurs puissent régler leur propre niveau de difficulté. Plutôt que de les laisser choisir entre un mode Facile, Normal et Difficile, j'ai donné la possibilité aux joueurs d'ajuster les dégâts qu'ils infligent aux ennemis et ceux que ces derniers leur infligent en retour. Ensuite, les boss sont désormais optionnels. Les joueurs seront récompensés s'ils parviennent à les vaincre, mais ils ne vous empêcheront plus de poursuivre le jeu si vous n'y parvenez pas.

Axiom Verge 2 est désormais attendu cet été sur PC, PS4, Switch, et dans la foulée sur PS5 si nous avons de la chance.

