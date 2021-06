Summer Game Fest : The Dark Pictures Anthology House of Ashes sera prêt pour Halloween

Le coup d'envoi du Summer Game Fest était placé sous le signe de la variété. L'horreur et la frousse étaient entre les mains de Supermassive Games, qui a révélé l'info que les fans attendaient.

À voir aussi : Summer Game Fest : Death Stranding Director's Cut se la joue Metal Gear Solid pour son annonce

The Dark Pictures Anthology - House of Ashes arrivera le 22 octobre prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4 et Xbox One. Cette troisième aventure horrifique permettant jusqu'à 5 amis hors-ligne (2 online) de tenter de survivre à une expédition tournant très très mal sera donc, comme Little Hope, prête pour Halloween.

Iraq, 2003. Alors que le conflit se termine, une unité militaire, accompagnée par l'agent de la CIA Rachel King, a pour ordre d'inspecter une potentielle installation d'armes chimiques souterraine dans les sombres Monts Zagros. Une fois arrivée aux coordonnées indiquées, l'équipe se retrouve prise en embuscade par une patrouille locale menée par le sergent Salim Othman. Pendant la bataille, une secousse sismique ouvre des cratères dans le sol, envoyant les deux camps dans les ruines d'un temple sumérien. Mais, dans les entrailles du désert d'Arabie, quelque chose de maléfique s'est réveillé. Des créatures anciennes, surnaturelles et sauvages, ont trouvé de nouvelles proies à chasser.

Sumérien, tu le sais bien le temps passe, sumérien ♫

Lançant avec cette annonce les précommandes, qui ouvrent sur un bonus permettant d'avoir accès à des scènes coupées, Bandai Namco a aussi levé le voile sur la multiplicité des éditions. La Standard à 29,99 euros ne vous étonnera guère. Mais la Pazuzu Edition, du nom d'un lieutenant de Satan, elle aura de quoi attiser votre curiosité de collectionneur avec, pour 59,99 euros :

Le jeu House of Ashes (PS4, PS5, XBOX ONE, XBOX SERIES X|S et téléchargement PC)

Le boîtier édition Pazuzu

Une figurine exclusive de créature du monde souterrain (9x9x10cm)

Un pin's Éclipse en métal

Un art print exclusif

Des stickers exclusifs L'accès au Curator's Cut

Vous êtes prévenus, grâce à la deuxième vidéo ci-dessus et aux images de notre galerie ci-dessous. Ca va trancher.