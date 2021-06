FIFA 21 : Les données des joueurs en danger après le hack du code source du jeu ?

EA a confirmé avoir été l'objet d'un piratage conséquent de ses données lorsque des hackers ont réussi à s'emparer du code source de FIFA 21, mais aussi du code du moteur graphique Frostbite.

Selon les messages récupérés sur des forums underground de hackers par nos confrères de Vice, les pirates seraient en possession de 780 Go de données, directement issues des serveurs d'Electronic Arts, qu'ils souhaitent vendre au plus offrant.

En plus du code source du jeu et du moteur graphique, les hackers prétendent être en possession du code utilisé pour le matchmaking et les serveurs multijoueurs du jeu.

Un jeu qui nous tient hacker

C'est une brèche de sécurité importante, puisqu'avoir les clefs du moteur Frostbite peut potentiellement permettre d'aller modifier les serveurs de tous les jeux qui l'utilisent, dont Battlefield. Pire, les pirates seraient aussi en possession de kits de développement internes pour des applications propriétaires telles qu'EA Frameworks.

Forcément, on se demande si les données des joueurs ont pu être compromises, mais sur ce point, EA se veut rassurant.

Nous enquêtons actuellement sur une intrusion dans notre réseau lors de laquelle une quantité limitée de code source et d'outils ont été dérobés. Aucun accès aux données des joueurs n'a été relevé, et nous n'avons aucune raison de croire que la vie privée des joueurs soit menacée. Après cet incident, nous avons effectué des améliorations sur la sécurité et tout ceci ne devrait avoir aucune conséquence sur notre business.